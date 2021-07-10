Конор: Ти – маленький щур
Перед поєдинком МакГрегор встиг вдарити Пор'є під час дуелі поглядів, хоча після другого бою обмінювався теплими словами з американцем.
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Окрім того, Конор ще й поскандалив з журналістом. Схоже, що ірландець настільки заряджений, що скоро почне бити своїх тренерів.
Перед боєм з Пор'є ірландець ледь не побився з колишнім чемпіоном UFC легкій вазі Рафаелем Дос Аньосем. МакГрегор повертався після зважування поєдинку проти Пор'є і помітив Дос Аньоса.
Ти – маленький щур, ти зіскочив, бо забив палець на нозі, не забувай про це! Дрібний щур,
– сказав МакГрегор.
- У 2016 році Конор і Дос Аньос мали провести бій у рамках UFC 196. Та бій не відбувся через травму Дос Аньоса.
"Та пішов ти! Можемо хоч тут побитися. Мені начхати", – скромно відповів бразилець.
Відео перепалки МакГрегора та Дос Аньоса
- Дос Аньос є запасним бійцем головної події UFC 264. Якщо Пор'є не зможе вийти в октагон, то МакГрегор зустрінеться з бразильцем.