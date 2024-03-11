Вызов в сборную не помог: Коноплянка близок к завершению карьеры

Звездный украинский футболист Евгений Коноплянка решил повесить бутсы на гвоздь. Последние годы карьеры вингера оказались провальными.

В начале нового года Евгений Коноплянка стал свободным агентом. Румынский клуб ЧФР разорвал контракт с опытным футболистом, на которого возлагали большие надежды.

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Новое амплуа Коноплянки

34-летний вингер никак не мог набрать игровую форму. Постоянные травмы мешали ему вернуться на прежний уровень.

Коноплянка имел несколько вариантов продолжения карьеры. Экс-игрок "сине-желтых" мог оказаться в Казахстане, Индонезии и даже вернуться в Украину. Однако уровень клубов не соответствовал амбициям Евгения.

По сообщению источника, Коноплянка решил поставить точку в карьере. Однако покидать футбол он не собирается.

Вместе со своим бывшим одноклубником и партнером по сборной Романом Зозулей они планируют открыть агентскую компанию. Основным направлением ее работы станет трудоустройство украинских футболистов в европейских чемпионатах.

Напомним, что в марте прошлого года исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань вызвал Коноплянку на матч с Англией. Однако даже это событие не помогло Евгению реанимировать карьеру.

Евгений Коноплянка дебютировал за сборную Украины 25 мая 2010 года в товарищеском матче против Литвы (4:0). В первом же поединке он отметился ассистом. Вместе со сборной Украины принимал участие в двух чемпионатах Европы: 2012, 2016. В активе звезды украинского футбола 87 матчей за национальную команду, в которых он забил 21 гол.