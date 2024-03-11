На початку нового року Євген Коноплянка став вільним агентом. Румунський клуб ЧФР розірвав контракт з досвідченим футболістом, на якого покладали великі надії.
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Нове амплуа Коноплянки
34-річний вінгер ніяк не міг набрати ігрової форми. Постійні травми заважали йому повернутися на попередній рівень.
Коноплянка мав кілька варіантів продовження кар'єри. Ексгравець "синьо-жовтих" міг опинитися в Казахстані, Індонезії та навіть повернутися до України. Однак рівень клубів не відповідав амбіціям Євгена.
За повідомленням джерела, Коноплянка вирішив поставити крапку в кар'єрі. Проте залишати футбол він не збирається.
Разом зі своїм колишнім одноклубником та партнером по збірній Романом Зозулею вони планують відкрити агентську компанію. Основним напрямком її роботи стане працевлаштування українських футболістів у європейських чемпіонатах.
Нагадаємо, що у березні минулого року виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань викликав Коноплянку на матч з Англією. Однак навіть ця подія не допомогла Євгену реанімувати кар'єру.