Румынский клуб досрочно расторг контракт с украинским футболистом, который провел в футболке ЧФР Клуж всего 54 минуты (принял участие в четырех матчах). Похоже, между сторонами пробежала черная кошка. В клубе начали обвинять Коноплянку в халтуре и лжи по поводу травм. Евгений не стал держать язык за зубами и жестко наехал на уже бывший клуб.

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Конфликт с Клужом, который не угасает в печати

Евгений заверил, что хотел помочь Клужу, но в клубе не дали ему никаких шансов. Тренер команды высказал свою версию по поводу конфликта с украинским футболистом. По его словам, Коноплянка очень много говорил, но ничего из обещанного не доказывал во время игры.

Потому футболист и клуб разошлись на негативной ноте. В румынском коллективе уже даже ввели правило имени Коноплянки.

Теперь 34-летний футболист группы атаки в поисках новой команды.

Где может продолжить карьеру Коноплянка

В СМИ уже выбирают варианты, где украинец может продолжить свою карьеру, которая понемногу подходит к своему логическому окончанию.

Азербайджанское издание сообщило, что Коноплянка может подписать контракт с одним из местных клубов. Название команды не раскрывают.

Также отмечается, что Евгений может оказаться в Казахстане, Китае, Индонезии или даже в родной Украине.

Мирон Маркевич вспоминал работу с Коноплянкой еще при Днепре. Но вряд ли болельщики увидят трансфер Евгения во львовские Карпаты, уверенно идущие к повышению в классе.