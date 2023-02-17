В ряды национальной сборной Украины вернется Евгений Коноплянка. Также стало известно, кто будет помогать Руслану Ротаню готовить сборную "сине-желтых" в поединке со сборной Англии.

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Евгений Коноплянка попал в список футболистов сборной Украины, которые отправятся на подготовительный этап к матчу со сборной Англии, который пройдет на переполненном Уэмбли. Интересно, что список игроков формировал не Сергей Ребров, а Руслан Ротань, который и выведет сборную Украины первый квалификационный матч к Евро-2024. На попадание Коноплянки в этот список, возможно, повлияли дружеские отношения Ротаня с Коноплянкой, которые в свое время ферили за Днепр. Также Ротань в расширенный список включил Виталия Буяльского и Александра Сватка.

Также стало известно о тренерском штабе Руслане Ротане. В подготовительном процессе коучу будут помогать Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Виталий Рева. Относительно товарищеских матчей перед официальным поединком. Сборная Украины не будет проводить контрольные встречи, а просто сыграет двусторонку с командой АПЛ Брентфордом, за которую выступает Егор Ярмолюк.

Евгений Коноплянка в сборной Украины