В начале нового года Евгений Коноплянка стал свободным агентом. Румынский клуб ЧФР разорвал контракт с опытным футболистом, на которого возлагали большие надежды.
Читайте также В румынском клубе ввели правило имени Коноплянки, с которым скандально попрощались
Новое амплуа Коноплянки
34-летний вингер никак не мог набрать игровую форму. Постоянные травмы мешали ему вернуться на прежний уровень.
Коноплянка имел несколько вариантов продолжения карьеры. Экс-игрок "сине-желтых" мог оказаться в Казахстане, Индонезии и даже вернуться в Украину. Однако уровень клубов не соответствовал амбициям Евгения.
По сообщению источника, Коноплянка решил поставить точку в карьере. Однако покидать футбол он не собирается.
Вместе со своим бывшим одноклубником и партнером по сборной Романом Зозулей они планируют открыть агентскую компанию. Основным направлением ее работы станет трудоустройство украинских футболистов в европейских чемпионатах.
Напомним, что в марте прошлого года исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань вызвал Коноплянку на матч с Англией. Однако даже это событие не помогло Евгению реанимировать карьеру.