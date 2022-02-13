Коноплянка назвал себя Роналдиньо-младшим после перехода в Краковию
13 февраля 2022 , 12:35Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Краковии
Краковия стала новым вызовом в карьере Евгения Коноплянки. Экс-игрок Шахтера рассказал о выбранном игровом номере.
Коноплянка: Хочу напомнить тем, кто забыл обо мне
Украинский футболист рассказал, что уже разговаривал с президентом и тренером Краковии. Евгений Коноплянка остался приятно удивлен большим интересом к нему со стороны польского клуба.
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Вингер заверил, что готов к выступлениям за новую команду. Коноплянка выбрал 80-й игровой номер и прокомментировал такой выбор, сравнив себя с легендарным Роналдиньо.
Теперь хочу напомнить тем, кто забыл обо мне, свои умения. Мой номер? Взял 80-й номер. Помните Роналдиньо в Милане? У него был 80-й номер, так что я Роналдиньо-младший,
– сказал футболист.
Что известно о трансфере Коноплянки в Краковию
- 11 февраля польская Краковия официально представила Евгения Коноплянку.
- Полузащитник подписал соглашение до конца сезона-2021/2022. По условиям контракта, польский клуб и футболист могут продолжить сотрудничество еще на один год.
- Новый клуб украинца занимает 9 место в польском Экстраклясе.
- По информации СМИ, Коноплянка будет получать в Краковии 15 – 20 тысяч долларов в месяц. Это гораздо меньше, чем он зарабатывал в Шахтере.