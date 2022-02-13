Коноплянка назвал себя Роналдиньо-младшим после перехода в Краковию

Краковия стала новым вызовом в карьере Евгения Коноплянки. Экс-игрок Шахтера рассказал о выбранном игровом номере.

Коноплянка: Хочу напомнить тем, кто забыл обо мне

Украинский футболист рассказал, что уже разговаривал с президентом и тренером Краковии. Евгений Коноплянка остался приятно удивлен большим интересом к нему со стороны польского клуба.

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Вингер заверил, что готов к выступлениям за новую команду. Коноплянка выбрал 80-й игровой номер и прокомментировал такой выбор, сравнив себя с легендарным Роналдиньо.

Теперь хочу напомнить тем, кто забыл обо мне, свои умения. Мой номер? Взял 80-й номер. Помните Роналдиньо в Милане? У него был 80-й номер, так что я Роналдиньо-младший,

– сказал футболист.

Что известно о трансфере Коноплянки в Краковию