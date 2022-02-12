Коноплянка в собственном инстаграме попрощался с Шахтером после перехода в Краковию.
К слову Коноплянка официально покинул Шахтер и перешел в Краковию
"Для меня было честью находиться в такой теплой семье, как Шахтер Донецк, который я уважаю. Вы не только топ-команда, но еще топовые люди. Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке, и заканчивая президентом клуба", – написал Коноплянка.
Также он подвел итоги этого периода в карьере:
Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы – это скрытый соперник любого спортсмена. Но, несмотря на все сложности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь. Жизнь не заканчивается, и я продолжаю дальше работать, потому что футбол это наша жизнь.
Что известно о карьере Коноплянки
- Коноплянка играл за Шахтер в течение двух с половиной лет. Ранее Евгений выступал за Днепр, Севилью и Шальке.
- В составе "горняков" Евгений провел 46 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
- В сезоне 2019/20 Коноплянка помог Шахтеру выиграть чемпионат Украины и дойти до полуфинала Лиги Европы.
- С Краковией футболист сборной Украины подписал контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.