Коноплянка: Хочу нагадати тим, хто забув про мене
Український футболіст розповів, що вже мав розмову з президентом та тренером Краковії. Євген Коноплянка залишився приємно вражений великим інтересом до нього зі сторони польського клубу.
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Вінгер запевнив, що готовий до виступів за нову команду. Коноплянка обрав 80-й ігровий номер та прокоментував такий вибір, порівнявши себе із легендарним Роналдінью.
Тепер хочу нагадати тим, хто забув про мене, свої вміння. Мій номер? Взяв 80-й номер. Пам'ятайте Роналдінью у Мілані? У нього був 80-й номер, так що я Роналдінью-молодший,
– сказав футболіст.
Що відомо про трансфер Коноплянки у Краковію
- 11 лютого польська Краковія офіційно презентувала Євгена Коноплянку.
- Півзахисник підписав угоду до кінця сезону-2021/2022. За умовами контракту, польський клуб та футболіст можуть продовжити співпрацю терміном ще на один рік.
- Новий клуб українця посідає 9-те місце у польській Екстраклясі.
- За інформацією ЗМІ, Коноплянка отримуватиме у Краковії 15 – 20 тисяч доларів на місяць. Це значно менше, ніж він заробляв у Шахтарі.