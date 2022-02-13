Коноплянка: Хочу нагадати тим, хто забув про мене

Український футболіст розповів, що вже мав розмову з президентом та тренером Краковії. Євген Коноплянка залишився приємно вражений великим інтересом до нього зі сторони польського клубу.

До теми Життя не закінчується, – Коноплянка щиро попрощався з Шахтарем

Вінгер запевнив, що готовий до виступів за нову команду. Коноплянка обрав 80-й ігровий номер та прокоментував такий вибір, порівнявши себе із легендарним Роналдінью.

Тепер хочу нагадати тим, хто забув про мене, свої вміння. Мій номер? Взяв 80-й номер. Пам'ятайте Роналдінью у Мілані? У нього був 80-й номер, так що я Роналдінью-молодший,

– сказав футболіст.

Що відомо про трансфер Коноплянки у Краковію