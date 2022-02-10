Коноплянка может бесплатно добраться до клуба из Польши
10 февраля 2022 , 12:27Читати новину українською
Источник:твиттер Buckaroo Banzai
Евгений Коноплянка может покинуть Украину. Футболист попал под прицел польского клуба Краковия.
Еще может покинуть УПЛ
Левый вингер может сменить клуб в зимнее трансферное межсезонье. Евгений Коноплянка может получить новую команду бесплатно.
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Футболистом Шахтера интересуется польская Краковия. В настоящее время стороны ведут переговоры по переходу. Скорее всего, судьба Коноплянки определится до 12 февраля.
Потенциально новый клуб полузащитника идет на 9 месте в польском Экстраклясе.
В сезоне-2021/2022 провел всего два матча за Шахтер, в которых не отметился результативными действиями.
Коноплянка мог оказаться в Австрии
- Евгений Коноплянка еще быстрее мог покинуть "горняков". Футболист был близок к переходу в Ласк. Однако в последний момент трансфер сорвался. Австрийский клуб понес кадровые потери на других позициях, поэтому отказался от перехода украинца.
- После этого футболист якобы возобновил переговоры с командами Венгрии и Польши.
- Если вингеру не удастся покинуть Шахтер до закрытия трансферного окна, он останется в донецком клубе. Хотя не входит в планы итальянского тренера Роберто Де Дзерби.