Еще может покинуть УПЛ

Левый вингер может сменить клуб в зимнее трансферное межсезонье. Евгений Коноплянка может получить новую команду бесплатно.

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Футболистом Шахтера интересуется польская Краковия. В настоящее время стороны ведут переговоры по переходу. Скорее всего, судьба Коноплянки определится до 12 февраля.

Потенциально новый клуб полузащитника идет на 9 месте в польском Экстраклясе.

В сезоне-2021/2022 провел всего два матча за Шахтер, в которых не отметился результативными действиями.

Коноплянка мог оказаться в Австрии