Коноплянка активно ведет переговоры с руководством Днепра-1 и может стать футболистом клуба до закрытия зимнего трансферного окна.

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Сообщается, что один из лучших бомбардиров в истории сборной Украины готов пойти на сокращение зарплаты ради подписания с Днепром-1 долгосрочного контракта.

По данным СМИ, Коноплянка может перейти в Днепр-1 бесплатно. Отмечается, что Шахтер, вероятнее всего, предоставит футболисту статус свободного агента, чтобы не платить ему зарплату за полгода контракта.

Реакция президента Днепра-1​

Президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал возможный переход 32-летнего полузащитника Шахтера Евгения Коноплянки в днепровский клуб.

"Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока еще достаточно рано говорить о том, что он может перейти в Днепр-1.

"Хотели бы его видеть в команде? Возможно, раньше – да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но двери в Днепр-1 ни для кого не закрыты. Однако на сегодняшний день мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату", – сказал Береза.

Карьера Коноплянки