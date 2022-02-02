Трансфера в Австрию не будет

Закончилась эпоха, когда за Евгением Коноплянкой стояла очередь из лучших европейских команд. Теперь футболист попадает в объектив клубов-средняков.

К теме Коноплянка останется в Шахтере до конца контракта, – журналист Цыганык

32-летний левый вингер, у которого есть действующее соглашение с Шахтером до конца июня 2022 года, был близок к переходу в австрийский ЛАСК. Но в последнюю минуту трансфер сорвался.

Контракт игрока уже вроде бы был согласован на 1,5 года, а футболист уже почти отправился на медосмотр. Однако в иностранном клубе травмировались центрбек и нападающий. Поэтому в Ласке решили усилить эти две позиции.

На приход нового третьего футболиста у клуба нет средств. Поэтому боссы ЛАСК решили отказаться от варианта с Коноплянкой.

Другие варианты

Евгений вынужден рассматривать другие варианты. Вроде бы игрок Шахтера возобновил переговоры с турецким клубом. Также к нему проявляют интерес клубы из Венгрии и Польши.

Вряд ли футболист останется в Шахтере, где главный тренер Роберто Де Дзерби не рассчитывает в будущем на вингера. А "греть" скамью Коноплянка больше не захочет.

К слову. В сезоне-2021/2022 Коноплянка провел за дончан всего два матча, в которых не отметился результативными действиями.