Трансфера в Австрию не будет
Закончилась эпоха, когда за Евгением Коноплянкой стояла очередь из лучших европейских команд. Теперь футболист попадает в объектив клубов-средняков.
К теме Коноплянка останется в Шахтере до конца контракта, – журналист Цыганык
32-летний левый вингер, у которого есть действующее соглашение с Шахтером до конца июня 2022 года, был близок к переходу в австрийский ЛАСК. Но в последнюю минуту трансфер сорвался.
Контракт игрока уже вроде бы был согласован на 1,5 года, а футболист уже почти отправился на медосмотр. Однако в иностранном клубе травмировались центрбек и нападающий. Поэтому в Ласке решили усилить эти две позиции.
На приход нового третьего футболиста у клуба нет средств. Поэтому боссы ЛАСК решили отказаться от варианта с Коноплянкой.
Другие варианты
Евгений вынужден рассматривать другие варианты. Вроде бы игрок Шахтера возобновил переговоры с турецким клубом. Также к нему проявляют интерес клубы из Венгрии и Польши.
Вряд ли футболист останется в Шахтере, где главный тренер Роберто Де Дзерби не рассчитывает в будущем на вингера. А "греть" скамью Коноплянка больше не захочет.