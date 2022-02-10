Ще може покинути УПЛ
Лівий вінгер може змінити клуб у зимове трансферне міжсезоння. Євген Коноплянка може дістатись новій команді безкоштовно.
До теми Несподівана причина зірвала перехід Коноплянки у ЛАСК
Футболістом Шахтаря цікавиться польська Краковія. Наразі сторони ведуть перемовини щодо переходу. Швидше за все, що доля Коноплянки визначиться до 12 лютого.
Потенційно новий клуб півзахисника йде на 9-му місці у польській Екстраклясі.
У сезоні-2021/2022 провів лише два матчі за Шахтар, у яких не відзначився результативними діями.
Коноплянка міг опинитись в Австрії
- Євген Коноплянка ще швидше міг покинути "гірників". Футболіст був близький до переходу в ЛАСК. Однак в останній момент трансфер зірвався. Австрійський клуб зазнав кадрових втрат на інших позиціях, тому відмовився від переходу українця.
- Після цього футболіст буцімто відновив перемовини з командами Угорщини та Польщі.
- Якщо вінгеру не вдасться покинути Шахтар до закриття трансферного вікна, то він залишиться у донецькому клубі. Хоча не входиться у плани італійського тренера Роберто Де Дзербі.