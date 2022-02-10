Ще може покинути УПЛ

Лівий вінгер може змінити клуб у зимове трансферне міжсезоння. Євген Коноплянка може дістатись новій команді безкоштовно.

До теми Несподівана причина зірвала перехід Коноплянки у ЛАСК

Футболістом Шахтаря цікавиться польська Краковія. Наразі сторони ведуть перемовини щодо переходу. Швидше за все, що доля Коноплянки визначиться до 12 лютого.

Потенційно новий клуб півзахисника йде на 9-му місці у польській Екстраклясі.

У сезоні-2021/2022 провів лише два матчі за Шахтар, у яких не відзначився результативними діями.

Коноплянка міг опинитись в Австрії