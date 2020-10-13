Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка мог перебраться в турецкий чемпионат. "Истанбул" делал запрос относительно трансфера хавбека, но стороны не смогли прийти к согласию.

Турецкий клуб не поставил точку после "Шахтера" в отношении трансфера. Об этом сообщает Telegram канал "Бий-біжи".

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Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка может начать следующий год в турецкой Суперлиге.

В последний день трансферного окна турецкий "Истанбул" делал запрос, но стороны не смогли прийти к согласию относительно трансфера игрока сборной Украины из-за нехватки времени. Обе стороны перенесли переговоры на зимнее трансферное окно.

Турецкий клуб предлагал за 31-летнего украинца 2,5 миллиона евро. Коноплянка мог оказаться в одной команде с бразильцем Робиньо, который недавно вернулся в родной "Сантос".

В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и еще 5 раз отдавал результативные передачи на партнеров по команде.

Карьера Коноплянки в "Шахтере"

В сентябре 2019 года Коноплянка пополнил состав донецкого "Шахтера". До этого последним клубом украинца был "Шальке-04".

За год проведенный в составе "горняков" сыграл 23 матча в УПЛ и 4 раза огорчал вратарей соперников.

Если принимать во внимание еврокубковые встречи, то в футболке дончан полузащитник сыграл 34 матча, в которых забил 5 голов. Ранее выступал за "Днепр", "Севилью" и "Шальке-04".