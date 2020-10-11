Бывший игрок "Реала" и "Манчестер Сити" Робиньо в третий раз вернулся в родной клуб "Сантос". Контракт футболиста рассчитан до февраля 2021 года.

Игрок покинул турецкий "Истанбул" еще в августе этого года, поэтому на правах свободного агента вернулся в бразильский клуб. О подписании сообщил официальный сайт "Сантоса".

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Возвращение воспитанника

36-летний Робиньо будет получать в клубе, который его воспитал, лишь 1500 реалов, а это не более 300 долларов в месяц, если точнее 270 долларов.

По его словам, этот клуб – его родной дом, поэтому он хочет помогать команде на футбольном поле и вне его. Сейчас клуб переживает непростые времена в финансовом плане.

"Пришло время помочь "Сантосу". Да, я буду выступать за минимальную зарплату, но мне просто важно быть в этом клубе", – заявил Робиньо.

Добавим, в сезоне-2019/20 Робиньо принял участие в 25 матчах за турецкий клуб. Результативными действиями футболист отличиться не сумел.

Что известно о карьере Робиньо