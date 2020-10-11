Экс-звезда "Реала" в третий раз вернулся в родной клуб – игрок будет получать мизерные деньги
Бывший игрок "Реала" и "Манчестер Сити" Робиньо в третий раз вернулся в родной клуб "Сантос". Контракт футболиста рассчитан до февраля 2021 года.
Игрок покинул турецкий "Истанбул" еще в августе этого года, поэтому на правах свободного агента вернулся в бразильский клуб. О подписании сообщил официальный сайт "Сантоса".
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Возвращение воспитанника
36-летний Робиньо будет получать в клубе, который его воспитал, лишь 1500 реалов, а это не более 300 долларов в месяц, если точнее 270 долларов.
По его словам, этот клуб – его родной дом, поэтому он хочет помогать команде на футбольном поле и вне его. Сейчас клуб переживает непростые времена в финансовом плане.
"Пришло время помочь "Сантосу". Да, я буду выступать за минимальную зарплату, но мне просто важно быть в этом клубе", – заявил Робиньо.
Добавим, в сезоне-2019/20 Робиньо принял участие в 25 матчах за турецкий клуб. Результативными действиями футболист отличиться не сумел.
Что известно о карьере Робиньо
- Робиньо начинал свою карьеру в команде "Портуариос", забивая за сезон более 70 мячей. Но с 1996 года перешел в "Сантос". Тогда сам Пеле отзывался о Робиньо, как об "особом игроке".
- В 2005 году на бразильца обратили внимание скауты мадридского "Реала" и подписали с талантливым игроком контракт. В Мадриде пробыл три года, за которые успел сыграть в более чем 100 матчах и отметиться 25 голами. Далее на игрока ждал вояж в "МанСити" на два года. Но конфликты в этих командах заставили искать его счастье в Бразилии, куда он вернулся по договору аренды и где провел несколько матчей за "Сантос", в котором и начинал свою карьеру.
- В августе 2010 года Робиньо снова вернулся в Европу, перейдя в итальянский "Милан". Там играл три года.
- В 2014 году снова вернулся в родной клуб, а уже в 2015 году перешел в чемпионат Турции.
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