Левый вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка больше не видит своего будущего в составе донецкого клуба. Он сообщил об этом руководству команды и уже ищет клубы, где может продолжить карьеру.

Коноплянка уже попросил своего агента искать новые варианты продолжения карьеры. Не только футболиста не устраивает его положение в клубе, главный тренер "горняков" тоже не доволен игрой игрока в команде, сообщает Telegram канал "Бей-беги".

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Коноплянка покинет "горняков"

Коноплянка не слишком выделяется игрой среди всех футболистов дончан, проигрывает конкуренцию, поэтому обычно выходит на поле со скамейки запасных.

В последнем матче против львовского "Руха" Коноплянка получил повреждение, поэтому участие в матче 4-го тура против "Олимпика" еще под вопросом.

Короткая карьера Коноплянки в "Шахтере"

В сентябре 2019 года Коноплянка пополнил состав донецкого "Шахтера". До этого последним клубом украинца было "Шальке 04".

За год, проведенный в составе "горняков", сыграл 23 матча в УПЛ и 4 раза огорчал вратарей соперников.

Если принимать во внимание еврокубковые встречи, то в футболке дончан полузащитник сыграл 34 матча, в которых забил 5 голов. Ранее выступал за "Днепр", "Севилью" и "Шальке-04".