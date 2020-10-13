Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка міг перебратись у турецький чемпіонат. "Істанбул" робив запит щодо трансферу хавбека, але сторони не змогли дійти до згоди.

Турецький клуб не поставив крапку після "Шахтаря" щодо трансферу. Про це повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка може розпочати наступний рік у турецькій Суперлізі.

В останній день трансферного вікна турецький "Істанбул" робив запит, але сторони не змогли дійти згоди щодо трансферу гравця збірної України через брак часу. Обидві сторони перенесли перемовини на зимове трансферне вікно.

Турецький клуб пропонував за 31-річного українця 2,5 мільйона євро. Коноплянка міг опинитись в одній команді з бразильцем Робінью, який нещодавно повернувся у рідний "Сантос".

У минулому сезоні УПЛ Коноплянка провів 20 матчів, в яких забив 4 голи та ще 5 разів віддавав результативні передачі на партнерів по команді.