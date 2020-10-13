Коноплянка міг стати одноклубником ексзірки "Реала" Робінью
Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка міг перебратись у турецький чемпіонат. "Істанбул" робив запит щодо трансферу хавбека, але сторони не змогли дійти до згоди.
Турецький клуб не поставив крапку після "Шахтаря" щодо трансферу. Про це повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".
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Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка може розпочати наступний рік у турецькій Суперлізі.
В останній день трансферного вікна турецький "Істанбул" робив запит, але сторони не змогли дійти згоди щодо трансферу гравця збірної України через брак часу. Обидві сторони перенесли перемовини на зимове трансферне вікно.
Турецький клуб пропонував за 31-річного українця 2,5 мільйона євро. Коноплянка міг опинитись в одній команді з бразильцем Робінью, який нещодавно повернувся у рідний "Сантос".
У минулому сезоні УПЛ Коноплянка провів 20 матчів, в яких забив 4 голи та ще 5 разів віддавав результативні передачі на партнерів по команді.
Кар'єра Коноплянки у "Шахтарі"
У вересні 2019 року Коноплянка поповнив склад донецького "Шахтаря". До цього останнім клубом українця було "Шальке-04".
За рік проведений у складі "гірників" зіграв 23 матчі в УПЛ та 4 рази засмучував голкіперів суперників.
Якщо брати до уваги єврокубкові зустрічі, то у футболці донеччан півзахисник зіграв 34 матчі, в яких забив 5 голів. Раніше виступав за "Дніпро", "Севілью" та "Шальке-04".
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