По словам Александра Хацкевича, он не пострадал и в конце концов команда завершила тренировку. Однако его агент Вадим Шаблий рассказал, что тренер собирается покинуть команду из-за бардака, который происходит в клубе.

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У Хацкевича были недоразумения с подопечными

Польский журналист Самуэль Щигельски прокомментировал события, которые предшествовали нападению. Он заявил, что главный тренер Заглембе неадекватно вел себя на тренировках и имел проблемы с игроками своей команды:

Мы слышали, что Хацкевич вел себя на тренировках неадекватно. Он кричал на игроков и, по словам самих футболистов, "относился к ним, как к мусору". Мы никоим образом не оправдываем избиение тренера, это другая тема, но по нашей информации, он вел себя, как злой человек в раздевалке.

Напомним, что перед последним матчем против Катовице Александр Хацкевич закрыл игроков в раздевалке и заставил придумать тактику на матч, однако это не принесло результата – команда уступила со счетом 0:4.

Отметим, что за клуб из Сосновца выступают четверо украинцев – Артем Полярус, Алексей Шевченко, Алексей Довгий, а также Артем Сухоцкий.

Справка. Александр Хацкевич возглавляет Заглембе с января 2024 года. Он подписал контракт до завершения нынешнего сезона и за это время команда не одержала ни одной победы. После 25 туров в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши клуб из Сосновца занимает последнее место, набрав 13 очков.