По словам Александра Хацкевича, он не пострадал и в конце концов команда завершила тренировку. Однако его агент Вадим Шаблий рассказал, что тренер собирается покинуть команду из-за бардака, который происходит в клубе.
К теме Этого не должно было произойти, – Хацкевич прокомментировал нападение на себя со стороны польских фанатов
У Хацкевича были недоразумения с подопечными
Польский журналист Самуэль Щигельски прокомментировал события, которые предшествовали нападению. Он заявил, что главный тренер Заглембе неадекватно вел себя на тренировках и имел проблемы с игроками своей команды:
Мы слышали, что Хацкевич вел себя на тренировках неадекватно. Он кричал на игроков и, по словам самих футболистов, "относился к ним, как к мусору". Мы никоим образом не оправдываем избиение тренера, это другая тема, но по нашей информации, он вел себя, как злой человек в раздевалке.
Напомним, что перед последним матчем против Катовице Александр Хацкевич закрыл игроков в раздевалке и заставил придумать тактику на матч, однако это не принесло результата – команда уступила со счетом 0:4.
Отметим, что за клуб из Сосновца выступают четверо украинцев – Артем Полярус, Алексей Шевченко, Алексей Довгий, а также Артем Сухоцкий.