Конфликт Марлоса и Ярмоленко – это все слухи, – Андрей Шевченко

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко пролил свет на информацию о конфликте между Андреем Ярмоленко и Марлосом. Тренер опроверг все слухи.

Шевченко об атмосфере в сборной Украины

Андрей Шевченко прокомментировал информацию о конфликте в сборной Украины, которая оказалась фейком. Своими словами наставник лишь подтвердил опровержение напряженной ситуации в команде.

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Шевченко назвал конфликт между Марлосом и Ярмоленко лишь слухами, которые не имеют под собой почвы. В национальной команде отличная атмосфера, которая открыта для всех представителей СМИ.

Был сделан неплохой фильм о сборной. Мы показали, открыли дверь к нашей подготовке. У нас секретов нет. О том, что вышла какая-то информация – мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, царит хорошая атмосфера, ребята, я больше чем уверен, они все отдадут и все сделают для того, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики,

– сказал Шевченко.

Конфликт Ярмоленко и Марлос: главное