Пушка Ярмоленко может стать лучшей на Евро-2020
Сборная Украины сделала удивительный камбэк в стартовом матче Евро-2020 против Нидерландов. Капитан Андрей Ярмоленко повел команду вперед.
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На 75-й минуте лидер "сине-желтых" забил гол в любимом для себя стиле. Полузащитник сместился ближе к центру штрафной и обводным ударом попал прямо в девятку ворот Нидерландов. У голкипера соперника не было шансов парировать этот удар.
УЕФА огласила список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1-го тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Среди четверки кандидатов оказался украинский легионер Вест Хэма. Благодаря этому результативному выстрелу Ярмоленко сравнялся по результативности в "сине-желтой" футболке с нынешним наставником сборной Украины Андреем Шевченко.
Конкуренты Ярмоленко
- Штефан Лайнер (Австрия)
- Патрик Шик (Чехия)
- Криштиану Роналду (Португалия)
Наиболее серьезным конкурентом украинского футболиста будет форвард сборной Чехии Патрик Шик. Нападающий увидел, что голкипер соперников вышел далеко из ворот и решился на удар с центра поля. Мяч по невероятной траектории залетел во владение Словакии.
Видео гола Ярмоленко в ворота Нидерландов