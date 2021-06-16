Шевченко об атмосфере в сборной Украины
Андрей Шевченко прокомментировал информацию о конфликте в сборной Украины, которая оказалась фейком. Своими словами наставник лишь подтвердил опровержение напряженной ситуации в команде.
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Шевченко назвал конфликт между Марлосом и Ярмоленко лишь слухами, которые не имеют под собой почвы. В национальной команде отличная атмосфера, которая открыта для всех представителей СМИ.
Был сделан неплохой фильм о сборной. Мы показали, открыли дверь к нашей подготовке. У нас секретов нет. О том, что вышла какая-то информация – мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, царит хорошая атмосфера, ребята, я больше чем уверен, они все отдадут и все сделают для того, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики,
– сказал Шевченко.
Конфликт Ярмоленко и Марлос: главное
- Марлос вышел на замену Зубкову, получившего травму. Но натурализованный бразилец не вошел в игру. Андрей Ярмоленко на правах капитана выразил недовольство в сторону Марлоса из-за его действий в матче против Нидерландов. Вроде бы между футболистами возник конфликт.
- Журналисты Игорь Цыганык и Виктор Вацко опровергли эти слухи. Цыганык заявил, что Ярмоленко подбодрил некоторых футболистов и сделал подсказки, но никаких "впихиваний" Марлосу не было. Вацко и вообще разнес информацию о конфликте: "Я не понимаю нах*ра разгонять фейковую историю про нашу команду нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нах * ра нагнетать, что-то из чего-то высасывая?".
- Все игроки национальной команды в один голос заявили, что конфликта нет.