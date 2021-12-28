Серхио Агуэро

Серхио Агуэро / Фото Getty Images

Аргентинский форвард неожиданно завершил свою карьеру. Казалось, что после трансфера в Барселону он снова начнет показывать топовый футбол в Испании, как это было при его игре за мадридский Атлетико, и за английский Манчестер Сити.

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Болельщики помнят до сих пор его гол в ворота Квинс Парк Рейнджерс на 95 минуте. Также он является лучшим бомбардиром в истории "горожан". Даже за "Барсу" Агуэро успел отличиться. И не в матче с кем-то, а против Реала.

У Агуэро 421 забитый мяч в 768 матчах, а также 165 голевых передач.

Уэйн Руни

Один из самых известных форвардов в истории сборной Англии. Лучший бомбардир в истории сборной Англии (53 мяча). Один из лучших форвардов в истории Манчестер Юнайтед.

Так, свой последний матч на профессиональном уровне Руни сыграл в 2020-м, в ноябре, но официально объявил о завершении карьеры в январе 2021-го. Сейчас Уэйн – главный тренер Дерби Каунти.

В своей карьере Руни провел 887 матчей, в которых забил 366 мячей, а также дал 205 голевых передач.

Арьен Роббен

Восемь чемпионств в Германии, два трофея АПЛ с Челси, чемпион Испании в составе Реала и самый желанный трофей для любого футболиста в клубной карьере – Лига чемпионов. Этот список можно продолжать и продолжать. Он говорит об одном: Арьен Роббен – фантастический футболист.

В 2019 году вингер решил завершить свою карьеру после окончания контракта с мюнхенской Баварией. Но без футбола он долго не протянул. В 2020 году Арьен откликнулся на предложение боссов Гронингена, где начинал свою игровую карьеру, и оформил договор с клубом на один сезон.

За свою карьеру Роббен провел 712 матчей, в которых забил 246 мячей и отдал 220 голевых передач.

Марио Манджукич

Марио Манджукич / Фото "Чемпионат"

Лучший хорватский форвард в 21-м веке. Манджукич стал известен миру благодаря выступлениям в Германии за Вольфсбург и Баварию с 2010-го по 2014 год. Затем "Супер Марио" поиграл год за Атлетико, а дольше всего задержался в Ювентусе – на 5 лет. В конце карьеры после "Юве" Манджукич отправился в Катар, но лишь на год. Затем ненадолго вернулся в Италию, проведя 10 матчей в Милане в 2021-м, но за "россонери" Марио так и не забил.

Поняв, что силы оставляют его, Манджукич объявил о завершении карьеры в начале этого сезона, когда завершилось трансферное окно, а форварда никто так и не пригласил.

Манджукич за свою карьеру провел 599 матчей, забил в них 230 голов и сделал 101 голевую передачу.

Клас-Ян Хюнтелар

Нападающий из Нидерландов является настоящей легендой своей национальной сборной, проведя в футболке "оранжевых" 76 матчей, в которых забил 42 мяча. Клубная карьера Хюнтелара также была насыщенной. Выехав в 2008 году из Нидерландов, он попробовал свои силы в мадридском Реале, Милане, но по-настоящему раскрылся в Шальке, где стал лидером на поле и в раздевалке.

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В Шальке 04 голландец выиграл Кубок Германии и Суперкубок, провел 175 игр, в которых забил 82 мяча. В 2021 году вернулся в немецкий клуб, чтобы спасти от вылета во Вторую Бундеслигу. Но не сложилось. После вылета команды из высшего дивизиона чемпионата Гериании объявил о завершении карьеры.

За свою карьеру Хунтелар провел 744 матча, забил 408 мячей и отдал 120 голевых передач.

Нури Шахин

Лучший игрок чемпионата Германии сезона-2010/11 за свою долгую карьеру успел поиграть за топовые клубы Европы. Он переходил в мадридский Реал, выступал за Ливерпуль на правах аренды, но запомнился, видимо, в форме дортмундской Боруссии, за которую суммарно провел 220 матчей.

Среди его личных достижений можно отметить победы в Бундеслиге и испанской Ла Лиге. Со сборной Турции он так ничего и не выиграл, но в один из периодов был лидером и вдохновлял молодых футболистов. Карьеру он завершил в родном турецком чемпионате, в Антальяспоре.

Всего футболист за карьеру провел 428 матчей на профессиональном уровне, забив 38 мячей и отдав при этом 69 голевых передач.

Самир Насри

Самир Насри / Фото Getty Images

Один из самых известных французских футболистов конца 2000-х. Насри без футбола уже больше года, последним его клубом был Андерлехт, который француз покинул еще летом 2020 года, а потом целый год не играл, но о завершении карьеры сообщил лишь в сентябре 2021-го.

Насри известен выступлениями за Марсель, Арсенал и Манчестер Сити. После английского периода карьера Насри пошла на спад.

За свою карьеру Насри провел 562 матча, в которых забил 78 мячей и сделал 98 голевых передач.

Сами Хедира

Один из ключевых полузащитников сборной Германии последнего "золотого поколения". Хедира может похвастаться и победой на чемпионате мира, и победой в Лиге чемпионов (с Реалом). Причем все это произошло в один год – в 2014-м.

Хедира засветился в Штутгарте, после чего в 2010-м футболиста купил мадридский Реал. Затем в родную Германию хавбек вернется лишь в 2021-м, на закате карьеры, а Герта станет последним его клубом. Период с 2010-го по 2020-й был ярким в карьере Хедиры, который после Реала перебрался в не менее именитый Ювентус. Завершил карьеру немец в мае этого года, когда сезон в Германии подошел к концу.

Хедира провел 559 матчей на профессиональном уровне. В них немец забил 57 мячей и сделал 59 голевых передач.

Артем Милевский

В сентябре 2021-го 36-летний украинский нападающий Артем Милевский заявил, что официально завершает карьеру. Последним клубом Милевского стал "Минай", в составе которого он отыграл около четырех месяцев и провел 13 матчей, не забив ни одного мяча.

Дольше всего в карьере футболист играл в киевском Динамо – с 2002-го по 2013 год. За это время его дважды признавали лучшим игроком Украины (2008, 2009), также он четыре раза становился чемпионом Украины (2003, 2004, 2007, 2009), столько же раз выигрывал Кубок Украины (2003, 2005, 2006, 2007) и еще трижды – Суперкубок Украины (2006, 2009, 2011).

В общем украинский нападающий выступал в 11-ти клубах, в частности, в Украине, Хорватии, Турции, Румынии, Венгрии, России и Беларуси.

Что касается сборной Украины, то в составе "сине-желтых" Милевский провел 50 матчей и забил 8 голов. В частности, исполнил успешное пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.