Серхіо Агуеро
Серхіо Агуеро / Фото Getty Images
Аргентинський форвард несподівано завершив свою кар'єру. Здавалося, що після трансферу в Барселону він знову почне показувати топовий футбол в Іспанії, як це було за його гри за мадридський Атлетіко, і за англійський Манчестер Сіті.
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Уболівальники пам'ятають досі його гол у ворота Квінс Парк Рейнджерс на 95 хвилині. Також він є найкращим бомбардиром в історії "містян". Навіть за "Барсу" Агуеро встиг відзначитись. І не в матчі з кимось, а проти Реала.
Вейн Руні
Один із найвідоміших форвардів в історії збірної Англії. Найкращий бомбардир в історії збірної Англії (53 м'ячі). Один із найкращих форвардів в історії Манчестер Юнайтед.
Так, свій останній матч на професійному рівні Руні зіграв у 2020-му, у листопаді, але офіційно оголосив про завершення кар'єри у січні 2021-го. Зараз Вейн є головним тренером Дербі Каунті.
Арьєн Роббен
Вісім чемпіонств у Німеччині, два трофеї АПЛ із Челсі, чемпіон Іспанії у складі Реала та найбажаніший трофей для будь-якого футболіста у клубній кар'єрі – Ліга чемпіонів. Цей список можна продовжувати та продовжувати. Він говорить про одне: Арьєн Роббен – фантастичний футболіст.
У 2019 році вінгер вирішив завершити свою кар'єру після закінчення контракту з мюнхенською Баварією. Але без футболу він довго не протягнув. У 2020 році Арьєн відгукнувся на пропозицію босів Гронінгена, де починав свою ігрову кар'єру, і оформив договір з клубом на один сезон.
Маріо Манджукіч
Маріо Манджукич / Фото "Чемпіонат"
Найкращий хорватський форвард у 21-му столітті. Манджукіч став відомий світу завдяки виступам у Німеччині за Вольфсбург та Баварію з 2010-го до 2014 року. Потім "Супер Маріо" пограв рік за Атлетіко, а найдовше затримався в Ювентусі – на 5 років. Наприкінці кар'єри після "Юве" Манджукіч вирушив до Катару, але лише на рік. Потім ненадовго повернувся до Італії, провівши 10 матчів у Мілані 2021-го, але за "россонері" Маріо так і не забив.
Зрозумівши, що сили залишають його, Манджукіч оголосив про завершення кар'єри на початку цього сезону, коли завершилося трансферне вікно, а форварда ніхто так і не запросив.
Клас-Ян Хунтелар
Нападник із Нідерландів є справжньою легендою своєї національної збірної, провівши у футболці "помаранчевих" 76 матчів, у яких забив 42 м'ячі. Клубна кар'єра Хунтелара також була насиченою. Виїхавши в 2008 році з Нідерландів, він спробував свої сили в мадридському Реалі, Мілані, але по-справжньому розкрився в Шальке, де став лідером на полі та в роздягальні.
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У Шальке 04 нідерландець виграв Кубок Німеччини та Суперкубок, провів 175 ігор, у яких забив 82 м'ячі. 2021 року повернувся до німецького клубу, щоб врятувати від вильоту до другої Бундесліги. Але не склалося. Після вильоту команди з найвищого дивізіону чемпіонату Геріанії оголосив про завершення кар'єри.
Нурі Шахін
Найкращий гравець чемпіонату Німеччини сезону-2010/11 за свою тривалу кар'єру встиг пограти за топові клуби Європи. Він переходив до мадридського Реалу, виступав за Ліверпуль на правах оренди, але запам'ятався, мабуть, у формі дортмундської Боруссії, за яку сумарно провів 220 матчів.
Серед його особистих досягнень можна відзначити перемоги у Бундеслізі та іспанській Ла Лізі. Зі збірну Туреччини він так нічого і не виграв, але в один із періодів був лідером і надихав молодих футболістів. Кар'єру він завершив у рідному турецькому чемпіонаті, в Антальяспорі.
Самір Насрі
Самір Насрі / Фото Getty Images
Один із найвідоміших французьких футболістів кінця 2000-х. Насрі без футболу вже більше року, останнім його клубом був Андерлехт, який француз покинув ще влітку 2020 року, а потім цілий рік не грав, але про завершення кар'єри повідомив лише у вересні 2021-го.
Насрі відомий виступами за Марсель, Арсенал та Манчестер Сіті. Після англійського періоду кар'єра Насрі пішла на спад.
Самі Хедіра
Один із ключових півзахисників збірної Німеччини останнього "золотого покоління". Хедіра може похвалитися і перемогою на чемпіонаті світу, і перемогою у Лізі чемпіонів (з Реалом). Причому все це сталося в один рік – 2014-го.
Хедіра засвітився у Штутгарті, після чого 2010-го футболіста купив мадридський Реал. Потім до рідної Німеччини хавбек повернеться лише 2021-го, на заході кар'єри, а Герта стане останнім його клубом. Період з 2010-го по 2020-й був яскравим у кар'єрі Хедіри, який після Реалу перебрався у не менш іменитий Ювентус. Завершив кар'єру німець у травні цього року, коли сезон у Німеччині добіг кінця.
Артем Мілевський
У вересні 2021-го 36-річний український нападник Артем Мілевський заявив, що офіційно завершує кар'єру. Останнім клубом Мілевського став "Минай", у складі якого він відіграв близько чотирьох місяців та провів 13 матчів, не забивши жодного м'яча.
Найдовше в кар'єрі футболіст грав у київському Динамо – із 2002-го до 2013 року. За цей час його двічі визнавали найкращим гравцем України (2008, 2009), також він чотири рази ставав чемпіоном України (2003, 2004, 2007, 2009), стільки ж разів вигравав Кубок України (2003, 2005, 2006, 2007) і ще тричі – Суперкубок України (2006, 2009, 2011).
Загалом український нападник виступав у 11-ти клубах, зокрема, в Україні, Хорватії, Туреччині, Румунії, Угорщині, Росії та Білорусі.
Щодо збірної України, то в складі "синьо-жовтих" Мілевський провів 50 матчів і забив 8 голів. Зокрема, виконав успішне пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.