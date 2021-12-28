Серхіо Агуеро



Серхіо Агуеро / Фото Getty Images

Аргентинський форвард несподівано завершив свою кар'єру. Здавалося, що після трансферу в Барселону він знову почне показувати топовий футбол в Іспанії, як це було за його гри за мадридський Атлетіко, і за англійський Манчестер Сіті.

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Уболівальники пам'ятають досі його гол у ворота Квінс Парк Рейнджерс на 95 хвилині. Також він є найкращим бомбардиром в історії "містян". Навіть за "Барсу" Агуеро встиг відзначитись. І не в матчі з кимось, а проти Реала.

У Агуеро 421 забитий м'яч у 768 матчах, а також 165 гольових передач.

Вейн Руні

Один із найвідоміших форвардів в історії збірної Англії. Найкращий бомбардир в історії збірної Англії (53 м'ячі). Один із найкращих форвардів в історії Манчестер Юнайтед.

Так, свій останній матч на професійному рівні Руні зіграв у 2020-му, у листопаді, але офіційно оголосив про завершення кар'єри у січні 2021-го. Зараз Вейн є головним тренером Дербі Каунті.

У своїй кар'єрі Руні провів 887 матчів, у яких забив 366 м'ячів, а також дав 205 гольових передач.

Арьєн Роббен

Вісім чемпіонств у Німеччині, два трофеї АПЛ із Челсі, чемпіон Іспанії у складі Реала та найбажаніший трофей для будь-якого футболіста у клубній кар'єрі – Ліга чемпіонів. Цей список можна продовжувати та продовжувати. Він говорить про одне: Арьєн Роббен – фантастичний футболіст.

У 2019 році вінгер вирішив завершити свою кар'єру після закінчення контракту з мюнхенською Баварією. Але без футболу він довго не протягнув. У 2020 році Арьєн відгукнувся на пропозицію босів Гронінгена, де починав свою ігрову кар'єру, і оформив договір з клубом на один сезон.

За свою кар'єру Роббен провів 712 матчів, у яких забив 246 м'ячів та віддав 220 гольових передач.

Маріо Манджукіч



Маріо Манджукич / Фото "Чемпіонат"

Найкращий хорватський форвард у 21-му столітті. Манджукіч став відомий світу завдяки виступам у Німеччині за Вольфсбург та Баварію з 2010-го до 2014 року. Потім "Супер Маріо" пограв рік за Атлетіко, а найдовше затримався в Ювентусі – на 5 років. Наприкінці кар'єри після "Юве" Манджукіч вирушив до Катару, але лише на рік. Потім ненадовго повернувся до Італії, провівши 10 матчів у Мілані 2021-го, але за "россонері" Маріо так і не забив.

Зрозумівши, що сили залишають його, Манджукіч оголосив про завершення кар'єри на початку цього сезону, коли завершилося трансферне вікно, а форварда ніхто так і не запросив.

Манджукіч за свою кар'єру провів 599 матчів, забив у них 230 голів і зробив 101 гольову передачу.

Клас-Ян Хунтелар

Нападник із Нідерландів є справжньою легендою своєї національної збірної, провівши у футболці "помаранчевих" 76 матчів, у яких забив 42 м'ячі. Клубна кар'єра Хунтелара також була насиченою. Виїхавши в 2008 році з Нідерландів, він спробував свої сили в мадридському Реалі, Мілані, але по-справжньому розкрився в Шальке, де став лідером на полі та в роздягальні.

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У Шальке 04 нідерландець виграв Кубок Німеччини та Суперкубок, провів 175 ігор, у яких забив 82 м'ячі. 2021 року повернувся до німецького клубу, щоб врятувати від вильоту до другої Бундесліги. Але не склалося. Після вильоту команди з найвищого дивізіону чемпіонату Геріанії оголосив про завершення кар'єри.

За свою кар'єру Хунтелар провів 744 матчі, забив 408 м'ячів та віддав 120 гольових передач.

Нурі Шахін

Найкращий гравець чемпіонату Німеччини сезону-2010/11 за свою тривалу кар'єру встиг пограти за топові клуби Європи. Він переходив до мадридського Реалу, виступав за Ліверпуль на правах оренди, але запам'ятався, мабуть, у формі дортмундської Боруссії, за яку сумарно провів 220 матчів.

Серед його особистих досягнень можна відзначити перемоги у Бундеслізі та іспанській Ла Лізі. Зі збірну Туреччини він так нічого і не виграв, але в один із періодів був лідером і надихав молодих футболістів. Кар'єру він завершив у рідному турецькому чемпіонаті, в Антальяспорі.

Загалом футболіст за кар'єру провів 428 матчів на професійному рівні, забивши 38 м'ячів і віддавши при цьому 69 гольових передач.

Самір Насрі



Самір Насрі / Фото Getty Images

Один із найвідоміших французьких футболістів кінця 2000-х. Насрі без футболу вже більше року, останнім його клубом був Андерлехт, який француз покинув ще влітку 2020 року, а потім цілий рік не грав, але про завершення кар'єри повідомив лише у вересні 2021-го.

Насрі відомий виступами за Марсель, Арсенал та Манчестер Сіті. Після англійського періоду кар'єра Насрі пішла на спад.

За свою кар'єру Насрі провів 562 матчі, в яких забив 78 м'ячів та зробив 98 гольових передач.

Самі Хедіра

Один із ключових півзахисників збірної Німеччини останнього "золотого покоління". Хедіра може похвалитися і перемогою на чемпіонаті світу, і перемогою у Лізі чемпіонів (з Реалом). Причому все це сталося в один рік – 2014-го.

Хедіра засвітився у Штутгарті, після чого 2010-го футболіста купив мадридський Реал. Потім до рідної Німеччини хавбек повернеться лише 2021-го, на заході кар'єри, а Герта стане останнім його клубом. Період з 2010-го по 2020-й був яскравим у кар'єрі Хедіри, який після Реалу перебрався у не менш іменитий Ювентус. Завершив кар'єру німець у травні цього року, коли сезон у Німеччині добіг кінця.

Хедіра провів 559 матчів на професійному рівні. У них німець забив 57 м'ячів та зробив 59 гольових передач.

Артем Мілевський

У вересні 2021-го 36-річний український нападник Артем Мілевський заявив, що офіційно завершує кар'єру. Останнім клубом Мілевського став "Минай", у складі якого він відіграв близько чотирьох місяців та провів 13 матчів, не забивши жодного м'яча.

Найдовше в кар'єрі футболіст грав у київському Динамо – із 2002-го до 2013 року. За цей час його двічі визнавали найкращим гравцем України (2008, 2009), також він чотири рази ставав чемпіоном України (2003, 2004, 2007, 2009), стільки ж разів вигравав Кубок України (2003, 2005, 2006, 2007) і ще тричі – Суперкубок України (2006, 2009, 2011).

Загалом український нападник виступав у 11-ти клубах, зокрема, в Україні, Хорватії, Туреччині, Румунії, Угорщині, Росії та Білорусі.

Щодо збірної України, то в складі "синьо-жовтих" Мілевський провів 50 матчів і забив 8 голів. Зокрема, виконав успішне пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.