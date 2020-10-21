Главный наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал игру своих подопечных в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса". Румынский специалист отметил игру киевлян, но второй гол надломил молодых футболистов киевского клуба.

Наставник киевлян прокомментировал игру на послематчевой пресс-конференции. Несмотря на поражение 0:2 тренер выделил два положительных момента в команде, сообщает пресс-служба "Динамо".

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Доволен игрой команды

По мнению Луческу, первый положительный момент в игре киевлян – это то, что команда вышла в Лигу чемпионов, где может сыграть против таких грандов, как "Барселона" или "Ювентус".

Второй – это то, что молодые игроки, которые лишь недавно начали привлекаться в главную команду клуба уже играли на равных против звездных игроков соперников.

Луческу отметил, что главной задачей на второй тайм было показывать атакующую игру, но гол, который забил Альваро Мората на стартовых минутах второй 45-минутки немного надломил уверенность молодых футболистов "Динамо". Такое развитие событий на старте тайма надломило все планы киевлян.

А вот концовкой встречи румынский специалист остался доволен. Киевляне полностью контролировали ход поединка на поле и даже могли сократить счет.

По словам руководителя "сине-белых", несмотря на поражение команда набирается опыта против таких опытных команд.

Мы два раза ошиблись, и обе ошибки привели к мячам. Второй гол – вовремя не закрыли Куадрадо, который очень хорошо навесил, а в дуэли Мораты и Забарного выиграли опыт и мастерство испанца,

– сказал Луческу.

В конце встречи на поле вышел Денис Гармаш. Луческу отметил, что полузащитник восстанавливает физическую форму, прибавляет с каждой тренировкой, поэтому получил шанс выйти на поле против "Ювентуса" со скамейки запасных. Луческу полностью рассчитывает на Гармаша как полноценного игрока основы.

Следующий матч в группе Лиги чемпионов "Динамо" проведет уже 28 октября. На выезде подопечные Луческу попытаются отобрать очки у венгерского "Ференцвароша", который тренирует бывший игрок и наставник киевлян Сергей Ребров.