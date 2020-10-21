Головний наставник київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував гру своїх підопічних у матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". Румунський фахівець відзначив гру киян, але другий гол надломив молодих футболістів київського клубу.

Наставник киян прокоментував гру на післяматчевій пресконференції. Попри поразку 0:2 тренер виділив два позитивні моменти у команді, повідомляє пресслужба "Динамо".

До теми: "Динамо" програло "Ювентусу" та зазнало першої поразки при Луческу: відео

Задоволений грою команди

На думку Луческу, перший позитивний момент у грі киян – це те, що команда вийшла у Лігу чемпіонів, де може зіграти проти таких грандів, як "Барселона" чи "Ювентус".

Другий – це те, що молоді гравці, які лише нещодавно почали залучатись до головної команди клубу вже грали на рівних проти зіркових гравців суперників.

Луческу відзначив, що головним завдання на другий тайм було показувати атакувальну гру, але гол, який забив Альваро Мората на стартових хвилинах другої 45-хвилинки трохи надломив впевненість молодих футболістів "Динамо". Такий розвиток подій на старті тайму надломив усі плани киян.

А ось кінцівкою зустрічі румунський фахівець залишився задоволений. Кияни повністю контролювали хід поєдинку на полі та навіть могли скоротити рахунок.

За словами керманича "синьо-білих", попри поразку команда набирається досвіду проти таких досвідчених команд.

Ми два рази помилилися, і обидві помилки призвели до м'ячів. Другий гол – вчасно не закрили Куадрадо, який дуже добре навісив, а в дуелі Морати і Забарного виграли досвід і майстерність іспанця,

– сказав Луческу.

Наприкінці зустрічі на поле вийшов Денис Гармаш. Луческу відзначив, що півзахисник відновлює фізичну форму, додає з кожним тренуванням, тому отримав шанс вийти на поле проти "Ювентуса" з лави запасних. Луческу повністю розраховує на Гармаша як повноцінного гравця основи.

Наступний матч у групі Ліги чемпіонів "Динамо" проведе вже 28 жовтня. На виїзді підопічні Луческу спробують відібрати очки в угорського "Ференцвароша", який тренує колишній гравець та наставник киян Сергій Ребров.