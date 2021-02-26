Большинство людей считают, что цирковое акробатическое искусство – это травматический вид спорта. Однако опытные спортсмены уверяют, что этого можно избежать, а начать заниматься гимнастикой можно в любом возрасте.

Основательница студии циркового искусства Contortion Studio Татьяна Кузнецова и гимнастка Мария Солоненко рассказали о секретах успеха гимнасток. Они отметили, что начать заниматься гимнастикой можно в любом возрасте.

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Цирковая гимнастика – травматический вид спорта

Травмы в цирковом виде гимнастики зависят от тренировок. Гимнастка Мария Солонтенко отметила, что у нее был опыт у тренеров, которые дают травматические нагрузки. Однако есть методики, которые совершенно не вредят здоровью, имея значительные результаты. "Наоборот, они больше способствуют его нормализации: здоровью спины и суставов", – рассказала она.



Ученица студии Татьяны Кузнецовой / Фото из фейсбука Contortion Studio

Татьяна Кузнецова объяснила, что ради достижений в спорте иногда можно столкнуться с травмами. Речь идет не только о физических травмах, но и психологических. По своему опыту она рассказывает, что работая акробаткой, неоднократно травмировалась. Ей удавалось реабилитировать себя благодаря дыхательным упражнениям и впоследствии это стало основой ее тренировочной методики.

Сколько нужно тренироваться, чтобы добиться успеха

Тренировка через день

По мнению Кузнецовой, чтобы достичь результатов – тренироваться нужно через день. "День тренироваться, а день отдыхать. Детский организм не должен нагружаться ежедневно", – заявила она.

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Лучший возраст, чтобы начать заниматься гимнастикой

"Если ребенку 4 года – какой-то ребенок будет заниматься, другой – нет", - объяснила она. По ее мнению, это зависит от нервной системы ребенка и его воспитания.

Вообще я считаю, что оптимальный возраст – 5 лет. Если речь идет о цирковой гимнастике – возрастных ограничений нет. Лично я пришла в цирковую студию аж в 15 лет и стала воздушной гимнасткой,

– рассказала Кузнецова.

Разница между мальчиками и девочками

Основательница студии циркового искусства отметила также, что есть определенная разница между мальчиками и девочками, поэтому оптимальный возраст для начала занятий гимнастов разный. По ее мнению, девочки в 10 – 11 лет уже показывают результаты, а мальчикам нужно чуть больше времени.



Тренироваться стоит через день / Фото из фейсбука Contortion Studio

Спортивное питание

По словам Марии Солоненко, почти все гимнастки после завершения карьеры имеют расстройство пищевого поведения. Это значит, что они совсем не едят или едят очень мало, или сильно набирают лишний вес. Кузнецова отметила, что худший вариант – это когда ребенок начинает сам себе урезать рацион.

Некоторые очень много работают, тратят много витаминов, и плохо при этом питаются. Это очень вредно. Впрочем, у нас диет не существует,

– подчеркнула она.



Профессия гимнастки имеет и преимущества, и недостатки / Фото из фейсбука Contortion Studio

Секреты работы с детьми

"Я отношусь к детям, как к взрослым", – поделилась секретом основательница студии циркового искусства. Она объяснила, что много с ними разговаривает и никогда не повышает на них голоса.

Каждого ребенка я воспринимаю как личность. Если возникают какие-то конфликты, то это лишь с родителями детей, мне это дается сложно,

– призналась Татьяна Кузнецова.

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Какой должна быть гимнастка

По словам Солоненко, настоящая гимнастка должна соответствовать таким стандартам:

не иметь плохих привычек;

любить то, что она делает и знать зачем делает.

Татьяна Кузнецова сделала акцент на генетической предрасположенности ребенка, чтобы "не ломать ребенка". Также, по ее мнению, важными факторами для будущей профессиональной спортсменки являются целеустремленность и стройность.

Плюсы и минусы профессии

► Больше всего нравится

"Мне нравится контакт со зрителем, передавать какие-то свои внутренние настроения, чувства, демонстрировать свои способности. В тренерской деятельности мне просто нравится работать с детьми, когда они улыбаются после тренировок", – поделилась гимнастка Мария Солоненко. Татьяне Кузнецовой нравится сам процесс тренировки, "лепка" тела и психики.



Для гимнасток не существует специальных диет / Фото из фейсбука Contortion Studio

► Больше всего не нравится

Гимнастка Мария Солоненко отметила, что ей больше всего не нравится пренебрежительное отношение к детям со стороны тренеров и сплетни. Кузнецова рассказала, что ее расстраивает, когда "ребенок бросает твою студию и уходит к другому тренеру".

Это проживали, наверное, все тренеры. Это тяжело, потому что ты вложил в каждого ребенка много времени,

– объяснила она.

По ее мнению, такое происходит из-за финансового вопроса: все студии не бесплатные, поэтому родители часто выбирают, где ребенку тренироваться будет дешевле. "Есть такая категория родителей, которые всегда ищут удобного тренера", – заметила Кузнецова.