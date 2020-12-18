Бронзовый призер Олимпиады 2016 года в Рио по художественной гимнастике Анна Ризатдинова официально представила автобиографическую книгу о своем пути от спортивной мечты до ее воплощения. Обо всех эмоциях, переживаниях можно прочитать в книге под названием "Мой роман со спортом."

В четверг, 17 декабря, Анна Ризатдинова официально представила автобиографическую книгу о своем спортивном пути. Как признается спортсменка, "роман" с художественной гимнастикой длился долгих 17 лет. За это время Анна пережила неудачи и победы, пишет 24 канал.

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Презентация книги

Презентация состоялась в инстаграме и зуме. Гимнастка "познакомила" всех со своим творением и поделилась историей написания книги. Купить книгу можно уже на официальном сайте Анны Ризатдиновой – по ссылке.

Отметим, что спортсменка разыграла экземпляр на своем благотворительном аукционе.

Обо всем, что пришлось пройти, Ризатдинова выложила в своем издании. Девушка хорошо помнит моменты, когда накануне Олимпиады лежала истощена и заплаканная после очередного пролета. Тогда она пообещала себе, что когда все закончится, тогда создаст из этих эмоций книгу.

Так и произошло. На написание издание Анне понадобился год. Гимнастка вспомнила мельчайшие детали, по фотографиям воспроизводила события из детства и юности.

О личных переживаниях