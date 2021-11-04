Комми хочет нанести болезненное поражение Ломаченко, как это ранее сделал Лопес

Ричард Комми будет следующим соперником Василия Ломаченко. Противостояние состоится 11 декабря 2021 года.

Комми: Я полон решимости

34-летний боксер из Ганы уверен в своих силах, хотя признает, что является андердогом в этом противостоянии с Василием Ломаченко. Ричард Комми заявил, что бой с украинцем приблизит его к цели – званию чемпиона мира.

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Комми готов нанести Ломаченко второе поражение за три поединка.

Я хочу поблагодарить Боба Арума и Top Rank за возможность выйти в ринг Мэдисон-сквер-гарден – одной из важнейших арен бокса. Знаю, что большинство людей считают меня аутсайдером боя, но я полон решимости доказать, что они ошибаются. Я хочу заставить Гану снова гордиться мной,

– сказал ганский боксер.

Интересно, что в пассиве Комми тоже есть поражение от Теофимо Лопеса, которое он получил в 2019 году. Болезненным было и поражение Василия от американца, который благодаря победе над украинцем получил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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