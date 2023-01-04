Приехал в США не только ради денег: украинский боксер готовит сюрприз для болельщиков

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян сделал комментарий в преддверии боя с американским проспектом Джароном Эннисом. На кону поединка – временный пояс чемпиона IBF.

В субботу, 7 января, Карен Чухаджян дебютирует на боксерском ринге в США. Соперник украинца достаточно серьезный – американец Джарон Эннис, обещающий вырасти в звезду мирового бокса.

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Несмотря на статус аутсайдера поединка, Чухаджян обещает подготовить сенсационный результат. Впрочем, за победу Карена будут болеть все любители бокса Украины.

Я не еду в США только ради денег. Я делаю это, чтобы дать большой бой. Я хочу, чтобы все остались довольны моим выступлением. Мы делаем это для болельщиков. Я планирую сделать большой сюрприз,

– сказал Чухаджян.

Карьера Карена Чухаджяна

Карен Чухаджян приступил к профессиональной карьере в 2015 году.

Единственное поражение Карен потерпел в первом турнире, когда провел за вечер три поединка, один из которых завершился поражением.

Всего Чухаджян одержал 21 победу в 22 поединках, 11 из которых нокаутом.

Карен Чухаджян тренируется под руководством экс-чемпиона мира по версии WBA Вячеслава Сенченко.

Свой последний поединок Чухаджян провел 2 июля 2022 года. Тогда 26-летний украинец победил нокаутом в шестом раунде австралийца Блейка Минто.