В субботу, 7 января, Карен Чухаджян дебютирует на боксерском ринге в США. Соперник украинца достаточно серьезный – американец Джарон Эннис, обещающий вырасти в звезду мирового бокса.

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Несмотря на статус аутсайдера поединка, Чухаджян обещает подготовить сенсационный результат. Впрочем, за победу Карена будут болеть все любители бокса Украины.

Я не еду в США только ради денег. Я делаю это, чтобы дать большой бой. Я хочу, чтобы все остались довольны моим выступлением. Мы делаем это для болельщиков. Я планирую сделать большой сюрприз,

– сказал Чухаджян.

Важно! Бой за временный пояс IBF между Кареном Чухаджяном и Джароном Эннисом состоится в Вашингтоне 7 января. Главным событием вечера бокса станет противостояние Джервонты Дэвиса с Эктором Луисом Гарсией. Однако проведение этого боя под вопросом, поскольку "Танк" в очередной раз имеет проблему с законом.

Карьера Карена Чухаджяна