У суботу, 7 січня, Карен Чухаджян дебютує на боксерському рингу в США. Суперник українця доволі серйозний – американець Джарон Енніс, який обіцяє вирости в зірку світового боксу.

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Незважаючи на статус аутсайдера поєдинку, Чухаджян обіцяє підготувати сенсаційний результат. Втім, за перемогу Карена вболіватимуть всі українські любителі боксу.

Я не їду в США лише заради грошей. Я роблю це, щоб дати великий бій. Я хочу, щоб усі залишилися задоволені моїм виступом. Ми робимо це для вболівальників. Я планую зробити великий сюрприз,

– сказав Чухаджян.

Важливо! Бій за тимчасовий пояс IBF між Кареном Чухаджяном та Джароном Еннісом відбудеться у Вашінгтоні 7 січня. Головною подією вечора боксу стане протистояння Джервонти Девіса з Ектором Луїсом Гарсією. Проте цей бій під питанням, оскільки "Танк" вчергове має проблемі із законом.

Кар'єра Карена Чухаджяна