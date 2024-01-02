Матч прошел в рамках турнира WTA 250 в Окленде. Элина в двух сетах одержала победу (6:4, 6:3) и пробилась в 1/8 финала, пишет 24 Канал.

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Уважение к сопернице и амбициозные планы

Эта игра стала первой за 4 месяца для украинки, которая завершила выступления в предыдущем сезоне в начале сентября из-за повреждения ноги. Свитолина и Возняцки встретились в шестой раз на корте, и Элина одержала пятую победу. В последний раз они играли между собой в 2018 году, после чего успели стать молодыми мамочками и вернуться в Тур.

По завершению матча украинская теннисистка прокомментировала игру и поделилась эмоциями касательно возвращения к соревнованиям датской спортсменки. Элина заявила, что рада снова играть против 33-летней соперницы, которая 3 с половиной года отсутствовала в Туре.

Одержать такую хорошую победу против Каролин значит для меня очень многое. Она отличный игрок. Я очень рада, что она вернулась. Наконец-то мы снова можем играть длинные розыгрыши,

– сказала Свитолина.

Также украинка рассказала о своих планах на сезон-2024. Она заявила, что ставит перед собой высокие цели и хочет развить успех, которого достигла в 2023 году, когда со второй тысячи поднялась на 25 место мирового рейтинга, за что получила награду "Возвращение года" от WTA:

"Это был достаточно насыщенный год для меня. У меня было несколько замечательных матчей и больших побед. Очень довольна достигнутым уровнем. Сейчас новый год, у меня еще более высокие цели. Очень рада, что начинаю новый год с победы, попробую развить этот успех".

Отметим, что в 1/8 финала Элина Свитолина сыграет с победительницей US Open-2021 Эммой Радукану из Великобритании. Это будет первая очная встреча звездных теннисисток.

Важно. На турнире в Окленде также продолжает свои выступления Леся Цуренко. Ее следующей соперницей будет Диан Парри из Франции.