Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила в инстаграмме, что в новогоднюю ночь россияне попали в дом, где живет ее бабушка. Напомним, что спортсменка родилась в Одессе, там проживает семья.

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Спортсменка рассказала "поздравления" россиян на Новый год

"В этом доме живет моя бабушка! В 1:26 ночи произошел ракетный удар. Вот так моя часть семьи встретила новый год дома", – написала Ястремская.

Также спортсменка опубликовала фотографию, где видно воспламенение дома.



Дом, где проживает бабушка теннисистки / Скриншот

Напомним, что сегодня, 1 января, Ястремская в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене сыграет против австралийки Дарьи Севилл.

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