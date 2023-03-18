Знает, как срывать овации "Сантьяго Бернабеу": Мудрик лаконично прокомментировал жеребьевку ЛЧ

В пятницу, 17 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Клубы двух украинцев узнали своих последующих соперников.

В четвертьфинале судьба свела команды двух украинцев – Челси Михаила Мудрика и Реал Андрея Лунина. После жеребьевки украинский легионер "аристократов" прокомментировал такой жребий.

Следует узнать Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: пара команд и даты матчей

Имеет опыт выступлений против "Королевского клуба"

Мудрик, спешивший на тренировку лондонского клуба, кратко ответил на вопросы клубной прессслужбы.

Реал? Очень интересно,

– сказал Михаил.

Мудрик о жребии ЛЧ: смотрите видео

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, а ответные матчи запланированы на 18 и 19 апреля.

У Мудрика уже есть опыт выступлений против Реала. Михаил поиграл за "Шахтер" против мадридского соперника. В 2021 году своей игрой украинец даже срывал овации заполненного "Сантьяго Бернабеу". Левый вингер поблагодарил испанских болельщиков аплодисментами.

Напомним, что тот матч закончился поражением Шахтера в Мадриде 2:1. После чего еще трижды играл против "сливочных", но так ни в одном поединке не смог огорчить голкипера соперника.

Фанаты Челси уверены, что Мудрик сможет солидно потрепать нервы левому флангу защиты.

Добавим, что в истории противостояний у Челси и Реала есть уже семь личных встреч. Статистика победы в пользу английского клуба – 4 победы против всего одного поражения. Еще два поединка заканчивались мировыми.