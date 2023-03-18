В четвертьфинале судьба свела команды двух украинцев – Челси Михаила Мудрика и Реал Андрея Лунина. После жеребьевки украинский легионер "аристократов" прокомментировал такой жребий.
Следует узнать Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: пара команд и даты матчей
Имеет опыт выступлений против "Королевского клуба"
Мудрик, спешивший на тренировку лондонского клуба, кратко ответил на вопросы клубной прессслужбы.
Реал? Очень интересно,
– сказал Михаил.
Мудрик о жребии ЛЧ: смотрите видео
У Мудрика уже есть опыт выступлений против Реала. Михаил поиграл за "Шахтер" против мадридского соперника. В 2021 году своей игрой украинец даже срывал овации заполненного "Сантьяго Бернабеу". Левый вингер поблагодарил испанских болельщиков аплодисментами.
Напомним, что тот матч закончился поражением Шахтера в Мадриде 2:1. После чего еще трижды играл против "сливочных", но так ни в одном поединке не смог огорчить голкипера соперника.
Фанаты Челси уверены, что Мудрик сможет солидно потрепать нервы левому флангу защиты.
Добавим, что в истории противостояний у Челси и Реала есть уже семь личных встреч. Статистика победы в пользу английского клуба – 4 победы против всего одного поражения. Еще два поединка заканчивались мировыми.