Новый вызов в карьере: Яремчук прокомментировал переход в испанский гранд
Источник:ФК Валенсия
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук получил уникальный шанс перезапустить карьеру. Украинец попробует свои силы в испанской Ла Лиге.
Испанская Валенсия поверила в бомбардирский талант Романа Яремчука. В последний день трансферного окна "летучие мыши" подписали форварда Брюгге, взяв его в годовую аренду.
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С новыми надеждами на сезон
На презентации в качестве игрока Валенсии Яремчук рассказал о своих ожиданиях от столь неожиданного поворота в карьере.
Счастливый оказаться в Валенсии, это большой клуб. Надеюсь, это будет хороший сезон для меня и команды. Знаю, что команда имеет невероятных болельщиков,
– сказал Яремчук.
Роман будет выступать в Валенсии под номером 17. Нападающий избрал этот номер, поскольку считает его удачливым.
Выбрал номер 17, под которым я играл в Генте. Я забивал там много важных голов, поэтому мне подходит этот номер,
– заявил Яремчук.
Также нападающий прокомментировал войну в Украине.
Моя страна переживает тяжелое время. Постоянно думаю о том, что происходит в Украине и пытаюсь разными путями помочь. Мне будет приятно, если жители Валенсии поддержат украинцев,
– сказал игрок "сине-желтых".
Брюгге разочаровался в Яремчуке
- Напомним, что сезон 2023/24 Роман Яремчук начал в бельгийском Брюгге. В 5 сыгранных матчах нападающий забил 4 гола. Однако тренер Брюгге не слишком рассчитывал на форварда. Очевидно, что бельгийцы постараются отбить часть средств, потраченых на его трансфер.
- Отметим, что Роман стал самым дорогим приобретением "черно-синих". За переход Яремчука Брюгге заплатил Бенфике 17 миллионов евро. Однако форвард не оправдал надежд. В сезоне 2022/23 Роман забил всего 2 гола в 32 матчах. Теперь его трансферная стоимость составляет 5 миллионов.