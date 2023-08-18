Первая встреча между этими командами окончилась разгромной победой Брюгге 5:1. Поэтому ответный матч стал лишь формальностью, пишет 24 Канал.
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Еще рано его списывать со счетов
Во втором поединке против Акюрейры украинский футболист почувствовал себя настоящим голеадором Брюгге. Яремчук через 18 минут оформил хет-трик. Похоже, что голевое чутье к футболисту сборной Украины наконец-то возвращается.
Сначала на 57-й минуте Роман довел счет до разгромного 0:3 в пользу бельгийского клуба. А уже на 66-й и 75-й минутах соответственно забил четвертый и пятый гол Брюгге в ворота Акюрейры. Все мячи Яремчука в этом матче можно считать трудовыми и такими, которые должен реализовывать именно нападающий.
Видео хет-трика Романа Яремчука
Брюгге во второй раз громит Акурейру с идентичным счетом 1:5. Яремчук в двух встречах Лиги конференций наколотил уже 4 гола.
Отметим, что украинский форвард Брюгге вышел из старта, оформил хет-трик и на 79-й минуте ушел на заслуженный отдых на скамейку запасных бельгийских гостей. Вместо украинца на поле появился Игорь Тьяго.
Далее в плей-офф Лиги конференций Брюгге встретится с более грозным соперником – испанской Осасуной. Первый поединок состоится уже 24 августа, а ответный матч – 31 августа.