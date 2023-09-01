Валенсия официально объявила об аренде Романа Яремчука. Она рассчитана до конца сезона – до 30 июня 2024 года.

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Яремчук отправился в аренду в Валенсию из бельгийского Брюгге. Там форвард не смог стать игроком основы. Хотя в этом сезоне уже отличился четырьмя голами в пяти матчах (но все они были забиты в ворота исландского КА Акурейри в квалификации Лиги конференций, где в одном из матов он оформил хет-трик).

При этом Яремчук – рекордный трансфер в истории Брюгге – в 2022 году бельгийский клуб заплатил за него 17 миллионов евро португальской Бенфике. Также в карьере Яремчука были выступления в Украине за Динамо и Александрию, а также бельгийский Гент.

За сборную Украины Яремчук провел 43 матча, забив 13 голов (пятый лучший бомбардир в истории команды).

Дебютировать за Валенсию Яремчук может уже 2 сентября на выезде против Алавеса. После этого последует перерыв на матчи сборных (Яремчук получил вызов в сборную Украины). А уже после этого 17 сентября Валенсия проведет домашний матч против Атлетико в чемпионате Испании на своем поле.