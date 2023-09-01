Испанская Валенсия поверила в бомбардирский талант Романа Яремчука. В последний день трансферного окна "летучие мыши" подписали форварда Брюгге, взяв его в годовую аренду.

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С новыми надеждами на сезон

На презентации в качестве игрока Валенсии Яремчук рассказал о своих ожиданиях от столь неожиданного поворота в карьере.

Счастливый оказаться в Валенсии, это большой клуб. Надеюсь, это будет хороший сезон для меня и команды. Знаю, что команда имеет невероятных болельщиков,

– сказал Яремчук.

Роман будет выступать в Валенсии под номером 17. Нападающий избрал этот номер, поскольку считает его удачливым.

Выбрал номер 17, под которым я играл в Генте. Я забивал там много важных голов, поэтому мне подходит этот номер,

– заявил Яремчук.

Также нападающий прокомментировал войну в Украине.

Моя страна переживает тяжелое время. Постоянно думаю о том, что происходит в Украине и пытаюсь разными путями помочь. Мне будет приятно, если жители Валенсии поддержат украинцев,

– сказал игрок "сине-желтых".

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