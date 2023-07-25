Вице-чемпион Украины дебютировал в самом престижном еврокубке. К сожалению, первый блин получился комом. Днепряне без шансов уступили Панатинаикосу со счетом 1:3, пишет 24 Канал.

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Уже в дебюте первого тайма Днепр-1 пропустил мяч в свои ворота. Во второй 45-минутке днепряне прибавили в остроте атак, но дважды пропустили от более опытного соперника. Лишь на 90-й минуте поединка подопечные Кучера сумели отквитать один мяч.

После подачи со штрафного защитник Днепра-1 Александр Каплиенко неудачно пробил по воротам греческой команды. Впрочем, на дальней штанге оказался Владимир Танчик, с близкого расстояния переправивший мяч в пустые ворота.

Видео гола Танчика

Домашнее поражение (1:3) ставит под вопрос перспективы Днепра-1 в Лиге чемпионов. В Афинах команде Кучера будет крайне тяжело одержать победу с нужным счетом. Ответный матч состоится 1 августа. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.