Гол не должен быть засчитан: в Комитете арбитров УАФ разъяснили скандальное взятие ворот Шахтера

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола принялся разбирать скандальный эпизод, случившийся в УПЛ. Рефери матча приняло неправильное решение.

Футболист донецкого Шахтера забил довольно неоднозначный гол в ворота ровенского Вереса в рамках второго тура УПЛ, который в итоге принес "горнякам" ничью (1:1). Как оказалось, взятие ворот не должно быть засчитано.

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Матч мог закончиться совсем по другому

Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли прокомментировал эпизод судейства матча между донецким и ровенским коллективами. Игрок "кротов" Николай Матвиенко без свистка нанес удар со штрафного в тот момент, как игроки Вереса только готовились к моменту, общаясь между собой и оставив ворота пустыми. Защитник Шахтера удачно попал в створ ворот, чем вывел свою команду вперед.

Арбитр встречи Андрей Шандор, как известно, в эпизоде гол засчитал, однако он принял неправильное решение. Дело в том, что он должен заставить "горняков" повторить штрафной удар. Правила игры все же позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен штрафной удар, обновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам. Однако следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначен ШУ, имеет право просить рефери отвести соперников на расстояние (этим же занялись игроки Вереса), в этом случае арбитр возобновляет игру за свистком.

Но вот стоит отметить, что Андрей Шандор вмешался в динамику выполнения штрафного удара (отмечая спреем место его выполнения). То есть целесообразно было не возобновлять игру, а сделать это по свистку. Относительно VAR. Если бы на игре была система VAR, то она бы не могла вмешаться в игру. Дело в том, что речь идет о возобновлении игры, а VAR имеет право проверить только нарушения, совершенные во время самой игры, а в этом случае был только контроль APP (начальной фазы атакующих действий).