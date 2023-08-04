Футболіст донецького Шахтаря забив досить неоднозначний гол у ворота рівненського Вереса в рамках другого туру УПЛ, який у підсумку приніс "гірникам" нічию (1:1). Як виявилось, взяття воріт не мало бути зарахованим.

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Матч міг закінчитись зовсім по іншому

Головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу Нікола Ріццолі прокоментував епізод суддівства матчу між донецьким та рівненським колективами. Гравець "кротів" Микола Матвієнко без свистка виконав удар зі штрафного в той момент, як гравці Вереса тільки готувались до моменту, спілкуючись між собою та залишивши ворота пустими. Захисник Шахтаря вдало влучив у ствір воріт, чим вивів свою команду вперед.

Арбітр зустрічі Андрій Шандор, як відомо, в епізоді гол зарахував, проте він прийняв неправильне рішення. Діло в тому, що він повинен змусити "гірників" повторити штрафний удар. Правила гри все ж дозволяють гравцям команди, на користь якої призначено штрафний удар, поновити гру без свистка арбітра, тому із цього погляду гол було забито за правилами. Проте слід нагадати, що лише команда, на користь якої призначено ШУ, має право просити рефері відвести суперників на відстань (цим ж зайнялись гравці Вереса), у цьому випадку, арбітр поновлює гру за свистком.

Та от варто зазначити, що Андрій Шандор втрутився в динаміку виконання штрафного удару (позначаючи спреєм місце його виконання). Тобто, доцільним було не поновлювати гру, а зробити це за свистком. Щодо VARу. Якби на грі й була система VAR, то вона б не могла втрутитися в гру. Діло тому, що мова йде про поновлення гри, а VAR має право перевірити лише порушення, скоєні під час самої гри, а в цьому випадку був лише контроль APP (початкової фази атакувальних дій).

Нагадаємо. Шахтар після двох стартових зустрічей в УПЛ має 4 очки в активі (перемога над Металістом 1925 (2:1), в якому жорстку травму отримав Валерій Бондар, а також нічия з Вересом). Рівненський колектив ж у свою чергу зміг заробити тільки 1 бал за два матчі (програли Поліссю (2:0) та розписали мирову з "гірниками"). Наступний матч в УПЛ Шахтар проведе проти Олександрії (6-го серпня на "кротів" чекає благодійний матч із Тоттенхемом), а Верес зіграє із Колосом.