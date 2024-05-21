Игрок сборной Украины претендует на попадание в команду сезона АПЛ

21 мая 2024, 12:41
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Источник:

сайт АПЛ

Премьер-лига объявила имена 60-ти претендентов на попадание в команду сезона 2023-2024. Среди претендентов оказался и центральный защитник Борнмута Илья Забарный.

В чемпионате Англии подошел к завершению сезон 2023-2024. Чемпионом АПЛ четвертый раз подряд стал Манчестер Сити, который опередил на финише Арсенал на два балла.

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Забарный среди лучших

Тем временем Премьер-лига объявила о голосовании на попадание в команду недели. Организация выделила по 10 претендентов на шесть различных позиций.

Среди кандидатов оказался и игрок сборной Украины. Речь о футболисте Борнмута Илье Забарного, который претендует на место центрального защитника в команде сезона АПЛ.

Вратари:

  • Эдерсон Мораес (Манчестер Сити)
  • Давид Рая (Арсенал)
  • Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
  • Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
  • Бернд Лено (Фулхэм)
  • Нету (Борнмут)
  • Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • Томаш Камински (Лутон)

Фланговые защитники:

  • Кайл Уокер (Манчестер Сити)
  • Бен Уайт (Арсенал)
  • Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
  • Педро Порро (Тоттенхэм)
  • Дестини Удоджи (Тоттенхэм)
  • Киран Триппьер (Ньюкасл)
  • Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
  • Энтон Робинсон (Фулхэм)
  • Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон)
  • Алфи Даути (Лутон)

Центральные защитники:

  • Габриэль Магальяэс (Арсенал)
  • Уильям Салиба (Арсенал)
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • Мик ван де Вен (Тоттенхэм)
  • Фабиан Шер (Ньюкасл)
  • Йоаким Андерсен (Кристал Пэлас)
  • Илья Забарный (Борнмут)
  • Джеймс Тарковски (Эвертон)
  • Джаррад Брентвейт (Эвертон)
  • Мурильо Сантос (Ноттингем Форест)

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Полузащитники:

  • Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • Родри (Манчестер Сити)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Алексис Макаллистер (Ливерпуль)
  • Дуглас Луис (Астон Вилла)
  • Джон Макгинн (Астон Вилла)
  • Бруну Гимараэш (Ньюкасл)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Паскаль Гросс (Брайтон)

Вингеры:

  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • Леон Бэйли (Астон Вилла)
  • Коул Палмер (Челси)
  • Энтони Гордон (Ньюкасл)
  • Джаррод Боуэн (Вест Хэм)
  • Мохамед Кудус (Вест Хэм)
  • Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)

Форварды:

  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Кай Хаверц (Арсенал)
  • Дарвин Нуньес (Ливерпуль)
  • Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • Сон Хын Мин (Тоттенхэм)
  • Александер Исак (Ньюкасл)
  • Матеус Кунья (Вулверхэмптон)
  • Доминик Соланке (Борнмут)
  • Йоан Висса (Брентфорд)
  • Крис Вуд (Ноттингем Форест)

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте АПЛ. Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне отыграл 37 матчей за Борнмут. На его счету один гол и восемь клиншитов.

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По итогам сезона "вишни" заняли 12 место. Следующий сезон чемпионата Англии должен стартовать 17 августа этого года и продлится до 25 мая 2025-го.

Автор: Анатолій Дерека