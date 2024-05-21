Игрок сборной Украины претендует на попадание в команду сезона АПЛ

Премьер-лига объявила имена 60-ти претендентов на попадание в команду сезона 2023-2024. Среди претендентов оказался и центральный защитник Борнмута Илья Забарный.

В чемпионате Англии подошел к завершению сезон 2023-2024. Чемпионом АПЛ четвертый раз подряд стал Манчестер Сити, который опередил на финише Арсенал на два балла.

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Забарный среди лучших

Тем временем Премьер-лига объявила о голосовании на попадание в команду недели. Организация выделила по 10 претендентов на шесть различных позиций.

Среди кандидатов оказался и игрок сборной Украины. Речь о футболисте Борнмута Илье Забарного, который претендует на место центрального защитника в команде сезона АПЛ.

Вратари:

Эдерсон Мораес (Манчестер Сити)

Давид Рая (Арсенал)

Алиссон Беккер (Ливерпуль)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

Андре Онана (Манчестер Юнайтед)

Бернд Лено (Фулхэм)

Нету (Борнмут)

Джордан Пикфорд (Эвертон)

Томаш Камински (Лутон)

Фланговые защитники:

Кайл Уокер (Манчестер Сити)

Бен Уайт (Арсенал)

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Педро Порро (Тоттенхэм)

Дестини Удоджи (Тоттенхэм)

Киран Триппьер (Ньюкасл)

Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)

Энтон Робинсон (Фулхэм)

Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон)

Алфи Даути (Лутон)

Центральные защитники:

Габриэль Магальяэс (Арсенал)

Уильям Салиба (Арсенал)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Мик ван де Вен (Тоттенхэм)

Фабиан Шер (Ньюкасл)

Йоаким Андерсен (Кристал Пэлас)

Илья Забарный (Борнмут)

Джеймс Тарковски (Эвертон)

Джаррад Брентвейт (Эвертон)

Мурильо Сантос (Ноттингем Форест)

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Полузащитники:

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

Родри (Манчестер Сити)

Деклан Райс (Арсенал)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Алексис Макаллистер (Ливерпуль)

Дуглас Луис (Астон Вилла)

Джон Макгинн (Астон Вилла)

Бруну Гимараэш (Ньюкасл)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Паскаль Гросс (Брайтон)

Вингеры:

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Бернарду Силва (Манчестер Сити)

Букайо Сака (Арсенал)

Мохамед Салах (Ливерпуль)

Леон Бэйли (Астон Вилла)

Коул Палмер (Челси)

Энтони Гордон (Ньюкасл)

Джаррод Боуэн (Вест Хэм)

Мохамед Кудус (Вест Хэм)

Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)

Форварды:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Кай Хаверц (Арсенал)

Дарвин Нуньес (Ливерпуль)

Олли Уоткинс (Астон Вилла)

Сон Хын Мин (Тоттенхэм)

Александер Исак (Ньюкасл)

Матеус Кунья (Вулверхэмптон)

Доминик Соланке (Борнмут)

Йоан Висса (Брентфорд)

Крис Вуд (Ноттингем Форест)

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте АПЛ. Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне отыграл 37 матчей за Борнмут. На его счету один гол и восемь клиншитов.

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По итогам сезона "вишни" заняли 12 место. Следующий сезон чемпионата Англии должен стартовать 17 августа этого года и продлится до 25 мая 2025-го.