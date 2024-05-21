В чемпионате Англии подошел к завершению сезон 2023-2024. Чемпионом АПЛ четвертый раз подряд стал Манчестер Сити, который опередил на финише Арсенал на два балла.
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Забарный среди лучших
Тем временем Премьер-лига объявила о голосовании на попадание в команду недели. Организация выделила по 10 претендентов на шесть различных позиций.
Среди кандидатов оказался и игрок сборной Украины. Речь о футболисте Борнмута Илье Забарного, который претендует на место центрального защитника в команде сезона АПЛ.
Вратари:
- Эдерсон Мораес (Манчестер Сити)
- Давид Рая (Арсенал)
- Алиссон Беккер (Ливерпуль)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
- Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
- Бернд Лено (Фулхэм)
- Нету (Борнмут)
- Джордан Пикфорд (Эвертон)
- Томаш Камински (Лутон)
Фланговые защитники:
- Кайл Уокер (Манчестер Сити)
- Бен Уайт (Арсенал)
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- Педро Порро (Тоттенхэм)
- Дестини Удоджи (Тоттенхэм)
- Киран Триппьер (Ньюкасл)
- Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
- Энтон Робинсон (Фулхэм)
- Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон)
- Алфи Даути (Лутон)
Центральные защитники:
- Габриэль Магальяэс (Арсенал)
- Уильям Салиба (Арсенал)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- Мик ван де Вен (Тоттенхэм)
- Фабиан Шер (Ньюкасл)
- Йоаким Андерсен (Кристал Пэлас)
- Илья Забарный (Борнмут)
- Джеймс Тарковски (Эвертон)
- Джаррад Брентвейт (Эвертон)
- Мурильо Сантос (Ноттингем Форест)
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Полузащитники:
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Алексис Макаллистер (Ливерпуль)
- Дуглас Луис (Астон Вилла)
- Джон Макгинн (Астон Вилла)
- Бруну Гимараэш (Ньюкасл)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Паскаль Гросс (Брайтон)
Вингеры:
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Леон Бэйли (Астон Вилла)
- Коул Палмер (Челси)
- Энтони Гордон (Ньюкасл)
- Джаррод Боуэн (Вест Хэм)
- Мохамед Кудус (Вест Хэм)
- Эберечи Эзе (Кристал Пэлас)
Форварды:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Кай Хаверц (Арсенал)
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль)
- Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- Сон Хын Мин (Тоттенхэм)
- Александер Исак (Ньюкасл)
- Матеус Кунья (Вулверхэмптон)
- Доминик Соланке (Борнмут)
- Йоан Висса (Брентфорд)
- Крис Вуд (Ноттингем Форест)
Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте АПЛ. Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне отыграл 37 матчей за Борнмут. На его счету один гол и восемь клиншитов.
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По итогам сезона "вишни" заняли 12 место. Следующий сезон чемпионата Англии должен стартовать 17 августа этого года и продлится до 25 мая 2025-го.