В чемпионате Англии подошел к завершению сезон 2023-2024. Бронзовым призером турнира стал Ливерпуль, который после годичного перерыва вернулся в Лигу чемпионов, пише 24 Канал.

К теме Пришло время прощаться: слова Юргена Клоппа перед последним матчем Ливерпуля

Щемящее прощание с Клоппом

Этим летом мерсисайдцы впервые с 2015 года сменят главного тренера. Юрген Клопп покинул Ливерпуль после почти девяти лет яркой работы.

В последнем матче немца на "Энфилде" фанаты устроили Юргену теплое и эмоциональное прощание. Перед игрой против Вулверхэмптона болельщики выложили на трибунах силуэт Клоппа и слово "Jurgen", а также сердце в цветах немецкого флага.

Как "Энфилд" прощался с Клоппом:

После матча тренер долго не покидал поле, пели вместе с фанатами и обнимались с игроками. Сам Ливерпуль подарил положительные эмоции на прощание Клоппу, выиграв 2:0 у Вулверхэмптона благодаря голам Макаллистера и Кванси.

Видеообзор матча Ливерпуль – Вулверхэмптон:

Карьера Юргена Клоппа в Ливерпуле

Немец возглавил команду в октябре 2015 года и в дебютный сезон вышел с ней в финал Лиги Европы. Всего во главе мерсисайдцев Клопп провел 490 матчей – 299 побед, 109 ничьи и 83 поражения.

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Во главе Ливерпуля Клопп выиграл восемь трофеев, среди которых чемпионство в АПЛ и победа в Лиге чемпионов. Вместе с Юргеном мерсисайдцы трижды выходили в финал Лиги чемпионов. Ожидается, что преемником немца в Ливерпуле станет тренер Фейеноорда Арне Слот.