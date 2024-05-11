Болельщики "вишен" выбрали лучшего игрока сезона-2023/24. После подсчетов наибольшее количество голосов набрал украинец Илья Забарный.
Читайте также Пятый гол Мудрика помог: Челси в голевой перестрелке победил Ноттингем Форест
Болельщики "вишен" признали Забарного лучшим игроком
После матча 37-го тура АПЛ против Брентфорда (1:2) украинец получил заслуженную награду из рук владелец клуба Билла Фоли. Илья отыграл 36 матчей в чемпионате, пропустив из-за болезни лишь один. Более того, центральный защитник забил свой дебютный гол в АПЛ.
Благодаря надежной игре Забарный сумел влюбить в себя болельщиков клуба, которые даже успели посвятить ему песню. Не удивительно, что они во время голосования отдали свои симпатии украинцу.
Забарный получил приз лучшего игрока сезона / фото ФК Борнмут
- Напомним, что Забарный стал игроком Борнмута зимой 2023 года. Динамо получило за своего воспитанника 22,7 миллиона евро.
- Сейчас трансферная стоимость 21-летнего украинца составляет 28 миллионов евро. Гранды европейского футбола не против подписать игрока сборной Украины.