Команда американского футбола "Вашингтон Редскинс" согласилась на смену названия и логотипа. Руководство клуба пошло на такой шаг под давлением движения Black Lives Matter. А также крупных спонсоров.

В заявлении, которое опубликовано на официальных страницах "Вашингтон Редскинс" указано о том, что владелец клуба Дэн Снайдер и тренер команды Рон Ривера разработают новое название и логотип команды. О вероятных вариантах не сообщается.

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Почему возник скандал с названием "Вашингтон Редскинс"



К названию команды уже давнее были претензии в США. Именно через вторую часть - "Редскинс" (Redskins). Она переводится как "краснокожие", и в США может использоваться с расистским подтекстом. Поэтому американцы требовали изменить название. Однако владелец Дэн Снайдер сопротивлялся этому как мог.

Не выдержал он под давлением движения Black Lives Matter. Точнее – денег. С требованием изменить название выступили главные спонсоры команды – FedEx, Nike и PepsiCo. В противном случае они пообещали расторгнуть соглашения. Nike даже снял с продажи атрибутику команды. К такому шагу прибегли и Amazon, а также крупные супермаркеты Walmart и Target. Уже после этих угроз Дэн Снайдер таки согласился изменить название команды.

Звідки у команди така назва

Клуб "Вашингтон Редскінс" було засновано у Бостоні у 1932 році. І тоді команда отримала назву "Бостон Брейвз". Та на той час в місті була команда з такою ж назвою (але бейсбольна). Тож клубу в американський футбол довелося змінити назву. Сталося це в 1933 році. А вже у 1937 році команда перебралася до Вашингтона.

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За легендою, "Редскінс" команду назвали на честь предків першого тренера команди Вільяма "Одинока зірка" ДІтца. Однак згодом виявилося, що Вільям Дітц відношення до корінного населення Північної Америки відношення не має, і він присвоїв собі особу іншою людини.

Які ще клуби можуть змінити назви через звинувачення в расизмі

"Вашингтон Редскінс" не єдині, які потрапили під опалу в США з посиленням руху Black Lives Matter. Наступними, хто можуть змінити назви, є бейсбольна команда "Клівленд Індіанс" та хокейна "Чикаго Блекгокс". Перші свого часу навіть змінили логотип, прибравши звідти вождя Ваху.

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