Команда в американський футбол "Вашингтон Редскінс" погодилася на зміну назви та логотипу. Керівництво клубу пішло на такий крок під тиском руху Black Lives Matter. А також великих спонсорів.

В заяві, яка опублікована на офіційних сторінках "Вашингтон Редскінс" вказано про те, що власник клубу Ден Снайдер та тренер команди Рон Рівера розроблять нову назву та логотип команди. Про ймовірні варіанти не повідомляється.

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Чому виник скандал з назвою "Вашингтон Редскінс"

До назви команди вже давніше були претензії в США. Саме через другу частину – "Редскінс" (Redskins). Вона перекладається як "червоношкірі", і в США може використовуватися з расистським підтекстом. Відтак американці вимагали змінити назву. Однак власник Ден Снайдер опирався цьому як міг.

Не витримав він під тиском руху Black Lives Matter. Точніше – грошей. З вимогою змінити назву виступили головні спонсори команди – FedEx, Nike та PepsiCo. В іншому випадку вони пообіцяли розірвати угоди. Nike навіть зняв з продажу атрибутику команди. До такого ж кроку вдалися і Amazon, а також великі супермаркети Walmart та Target. Вже після цих погроз Ден Снайдер таки погодився змінити назву команди.

Звідки у команди така назва

Клуб "Вашингтон Редскінс" було засновано у Бостоні у 1932 році. І тоді команда отримала назву "Бостон Брейвз". Та на той час в місті була команда з такою ж назвою (але бейсбольна). Тож клубу в американський футбол довелося змінити назву. Сталося це в 1933 році. А вже у 1937 році команда перебралася до Вашингтона.

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За легендою, "Редскінс" команду назвали на честь предків першого тренера команди Вільяма "Одинока зірка" ДІтца. Однак згодом виявилося, що Вільям Дітц відношення до корінного населення Північної Америки відношення не має, і він присвоїв собі особу іншою людини.

Які ще клуби можуть змінити назви через звинувачення в расизмі

"Вашингтон Редскінс" не єдині, які потрапили під опалу в США з посиленням руху Black Lives Matter. Наступними, хто можуть змінити назви, є бейсбольна команда "Клівленд Індіанс" та хокейна "Чикаго Блекгокс". Перші свого часу навіть змінили логотип, прибравши звідти вождя Ваху.

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