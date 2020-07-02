Голкипер американского клуба "Норт Каролина Каридж" Саманта Мерфи отказалась преклонить колено во время гимна перед матчем с "Портленд Торнс" в Национальной женской футбольной лиге (NWSL).

Во время исполнения гимна США футболистки и тренерские штабы команд встали на одно колено с целью поддержать борьбу с расизмом с помощью акции Black Lives Matter ( "Жизнь черных важны"), пишет 24 канал.

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Саманта решила этого не делать. О санкциях к Мерфи пока речь не идет. Отмечается, что эпизод не захотели включать в обзор поединка, но фотография быстро разлетелась по сети.

Снимок вызвал положительную реакцию в интернете – пользователи хвалят ее за смелость и называют патриоткой своей страны: "Настоящие герои стоят во время исполнения гимна, а не склоняют колено". "Львица среди овец". "Эта молодая американка делает меня счастливым, благодарю ее за смелость и гордость за свою страну. Бог благословит США, я поблагодарю Бога за Саманту Мерфи".

Другие футболистки плачут во время гимна США

Днями ранее футболистки "Чикаго" Джули Эртц и Кейси Шорт не смогли сдержать эмоций во время национального гимна перед матчем с "Вашингтоном".

Большинство игроков обеих команд встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter, что очень тронуло Эртц и Шорт, которые расплакались прямо на поле и стояли в обнимку до конца гимна.

A powerful, emotional moment between Red Stars teammates Julie Ertz and Casey Short during National Anthem to open their #NWSLChallengeCup @cbschicago pic.twitter.com/KqjHGossDL — Krista Ruch (@KristaCBS2) June 28, 2020

NWSL – первая профессиональная спортивная лига в США, которая возобновила соревнования после пандемии коронавируса. В турнире Challenge Cup участвуют 23 команды.

Спортсмены поддержали акцию Black Lives Matter

Лозунг Black Lives Matter связан со смертью в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после грубого задержания со стороны полицейского, который игнорировал слова Флойда о том, что он не может дышать.

Акции Black Lives Matter поддержали многие звездных спортсменов, а в АПЛ в первых матчах после рестарта этот слоган поместили на футболки игроков вместо фамилий.